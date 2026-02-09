Patálie olympijské vítězky, zlatou medaili má na tři kusy

  10:45
Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy.
Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8. února 2026)

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová se raduje z olympijského triumfu. (8. února 2026) | foto: AP

Když se k ní na tiskové konferenci přitočila stříbrná Němka Emma Aicherová, Američanka začala vytahovat svoje zlato a soupeřku varuje.

„Raději s ní moc neskákej,“ a před zkoprnělou Němku postupně vyndavá zlatou placku, potom stuhu a nakonec sponu, která oba artefakty spojuje.

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

„A tahle ta malá věc tu medaili a stuhu má držet pohromadě,“ dodává Johnsonová.

Na tiskovce tak reagovala bezprostřední video po vyhlášení, kde se jí reportéři ptali, kde nosí medaili. Protože na jejím krku viděli jen stuhu.

„Skočila jsem a takhle to dopadlo,“ usmívá se sjezdařka, když vytáhla svůj nejcennější kov z kapsy.

Hororový závod Vonnové doprovázeli také filmaři, dokumentovali její comeback

Okomentovala také hrozivý pád své reprezentační kolegyně Lindsey Vonnové.

„Je to těžký sport. Srdce mě z toho bolí. Někdy je lyžování brutální,“ řekla Johnsonová. Svému triumfu nemohla uvěřit. „Věděla jsem, že musím jet naprosto čistě. A cítila jsem, že se mi to podařilo,“ pochvalovala si.

Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women’s Downhill

8. února 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 9. února 2026 v 10:02
