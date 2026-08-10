Kuriózní moment se odehrál v utkání brazilské nejvyšší soutěže proti Chapecoense. Devětadvacetiletý obránce Jacy se krátce před koncem prvního poločasu prosadil a trefu vyrazil slavit směrem k tribuně.
Za reklamními panely však přehlédl otvor do tunelu, který je sice po většinu hrací doby zavřený, jenže před koncem poločasu už ho organizační tým připravoval pro hráče. Oslavující fotbalista tak spadl přímo do něj.
Z místa se sice dokázal dostat po svých, při pádu si ale poranil kotník a musel být ošetřen. Do druhého poločasu ještě nastoupil, po několika minutách však bolest zesílila natolik, že musel střídat.
Absurditu situace ještě posílil fakt, že gól posléze nebyl uznán kvůli ofsajdu. Zraněného Jacyho nakonec mohlo těšit aspoň to, že Coritiba nakonec zápas vyhrála 2:1.
Devětadvacetiletý fotbalista posléze uvedl, že si lehce vyvrtl nohu. „Trochu to bolí, ale jsem v pořádku. Stopeři moc často góly nedávají. Když už se trefíte, prostě se trochu necháte unést,“ komentoval.
Jacy není prvním hráčem, kterému se na stadionu Couto Pereira něco podobného přihodilo. Už v roce 2014 do stejného prostoru po oslavě gólu spadl kamerunský útočník Joel.