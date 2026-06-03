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Brazilci odletěli na šampionát speciálem po Rolling Stones. Nejdřív dodrželi tradici

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  11:27
Brazilská fotbalová reprezentace odcestovala do dějiště mistrovství světa ve velkém stylu. Hráči odletěli z Ria de Janeira speciálním luxusním letounem, který dříve používala legendární kapela Rolling Stones. Ještě před startem se stroj dočkal symbolického křtu.
Přílet brazilské reprezentace do dějiště mistrovství světa ve fotbale v USA.

Přílet brazilské reprezentace do dějiště mistrovství světa ve fotbale v USA. | foto: Profimedia.cz

Přílet brazilské reprezentace do dějiště mistrovství světa ve fotbale v USA.
Přílet brazilské reprezentace do dějiště mistrovství světa ve fotbale v USA.
Přílet brazilské reprezentace do dějiště mistrovství světa ve fotbale v USA.
Přílet brazilské reprezentace do dějiště mistrovství světa ve fotbale v USA.
8 fotografií

Křest letadla patří k tradicím, které se v letectví objevují při mimořádných příležitostech, například před významným nebo prvním letem. Proud vody má symbolizovat požehnání stroji, jeho trase i cestujícím.

Slavnostní rozloučení brazilskému týmu připravili zaměstnanci letiště Galeão, kteří si předem vyžádali souhlas Brazilské fotbalové konfederace. Na ranveji se postavila dvě hasičská vozidla a vytvořila vodní oblouk, kterým letoun před odletem projel.

Brazilští fotbalisté pod vedením trenéra Carla Ancelottiho mířili do Newarku v New Jersey, kde zahájili přípravu na nadcházející turnaj.

Do USA cestovali Boeingem 767-300ER společnosti Aeronexus opatřeným pro tuto příležitost logem Brazilské fotbalové konfederace. Letoun v hodnotě zhruba 4,2 miliardy korun používali například Rolling Stones během svého turné k 60. výročí kapely v roce 2022.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi si po tréninku zašli na baseballové Yankees
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Lázarová Garcíová vs. SamsonTenis - - 3. 6. 2026:Lázarová Garcíová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Palicová vs. Ćirićová BagarićováTenis - - 3. 6. 2026:Palicová vs. Ćirićová Bagarićová //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Havlíčková vs. KabbajováTenis - - 3. 6. 2026:Havlíčková vs. Kabbajová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 12:30
  • 1.49
  • -
  • 2.43
Mariaová vs. FruhvirtováTenis - - 3. 6. 2026:Mariaová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
3. 6. 13:00
  • 1.74
  • -
  • 1.99
Boscardin Dias vs. MrvaTenis - - 3. 6. 2026:Boscardin Dias vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
3. 6. 14:30
  • 2.13
  • -
  • 1.65
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