Křest letadla patří k tradicím, které se v letectví objevují při mimořádných příležitostech, například před významným nebo prvním letem. Proud vody má symbolizovat požehnání stroji, jeho trase i cestujícím.
Slavnostní rozloučení brazilskému týmu připravili zaměstnanci letiště Galeão, kteří si předem vyžádali souhlas Brazilské fotbalové konfederace. Na ranveji se postavila dvě hasičská vozidla a vytvořila vodní oblouk, kterým letoun před odletem projel.
Brazil’s World Cup campaign got underway with a unique sendoff as the team’s plane was baptized before takeoff. pic.twitter.com/5j5mLIoxDi— Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2026
Brazilští fotbalisté pod vedením trenéra Carla Ancelottiho mířili do Newarku v New Jersey, kde zahájili přípravu na nadcházející turnaj.
Do USA cestovali Boeingem 767-300ER společnosti Aeronexus opatřeným pro tuto příležitost logem Brazilské fotbalové konfederace. Letoun v hodnotě zhruba 4,2 miliardy korun používali například Rolling Stones během svého turné k 60. výročí kapely v roce 2022.
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