Kolekce dresů Hollywood Keepers vychází z výraznosti a sebevědomí někdejších gólmanů a přetavuje jejich estetiku do současné pouliční módy. Výsledkem jsou modely, které nejsou svázané sportovními pravidly a dávají prostor odvážným barvám, výrazným motivům i netradičním vzorům.
Brankářské oděvy zároveň slouží jako předvoj reprezentačních dresů pro příští rok. Zatímco klasické sady pro národní týmy budou představeny později, tato řada naznačuje směr, kterým se bude fotbalový design ubírat. Poprvé budou udávat trend právě gólmani – a to v té nejvýraznější podobě.
Každý dres vychází z identity konkrétní fotbalové reprezentace. Americká verze pracuje s nově pojatými hvězdami a pruhy jako odkazem na tradici Spojených států.
Anglický design staví na motivech tří lvů v dravém stylu, který odkazuje na historii anglického fotbalu. Korejská varianta kombinuje jemný motiv pivoňky s výraznou siluetou tygra, což symbolizuje kontrast tradice a moderního fotbalu, kterým se Jižní Korea snaží prezentovat.
Společným prvkem celé kolekce je motiv hvězdy inspirovaný retro brankářskými dresy. Každý kus je pojat jako samostatné plátno, na kterém se mísí národní symboly s moderním pojetím sportovní módy.
Kolekce je v prodeji od 8. prosince prostřednictvím oficiálního e-shopu značky. Samotných reprezentačních dresů určených přímo na světový šampionát se fanoušci dočkají až na jaře.