„Jsem rád, když doručím čisté konto. Chceme hrát nahoře v tabulce,“ povídal do klubové kamery čtyřiadvacetiletý gólman. „Přišel jsem do Mostu, abych chytal, máme nějakou domluvu s trenérem,“ poukázal na bývalého reprezentanta Pavla Horvátha.
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Konec lásky z Love Islandu. Miss Kočendová a Vitásek se rozešli
Odchovanec Vyškova, který v dorostu nastupoval za Sigmu Olomouc, před víc než rokem zažil netradiční přestup. Z Velvar se přesunul do druhé belgické ligy, za OC Charleroi nastoupil osmkrát. Od léta je zase doma.
Další sportovec v Love Island
V aktuálně vysílané sérii reality show vystupuje další sportovec. Ve vile bydlí hokejista Ondřej Machala, který hrával v Pardubicích, po boku legendy Jaromíra Jágra v Kladně či později ve Vsetíně.
„V českém prostředí jsem možná i blbě zaškatulkovaný kvůli Love Islandu. Může to působit špatně,“ přiznal.
Vitásek účinkoval v Love Island v roce 2022 a stal se jedním z nejvýraznějších účastníků druhé řady. Ve vile na Kanárských ostrovech tvořil pár s modelkou Natálií Kočendovou.
Už se však soustředí na fotbal.
„Po roce jsem se vrátil z Belgie, v létě jsem čekal na nějaké nabídky. Měl jsem i první českou ligu, kterou jsem odmítl, pak nevyšla znovu Belgie. Do Mostu jsem přišel hlavně kvůli Horvimu, abych chytal a mohl se vrátit zase nahoru,“ svěřil se.
Na Vitáskova slova o prvoligové nabídce reagoval na Instagramu nynější ústecký a někdejší mostecký gólman Tomáš Holý. „Ty jsi odmítl první českou ligu?“
A 202 cm vysoký Vitásek dovysvětlil: „Jen aby se to uvedlo na pravou míru, nabídka nějaká byla, samozřejmě pozice, která by mi asi nedávala smysl a nemohl bych se rozvíjet tak, jak bych si přál. Já na to nebyl připravený v hlavě ani fyzicky, abych absolvoval celou přípravu. Záda by to nezvládla ve fázi, v jaké byla na konci května. Vyhodnotili jsme si to, že počkáme na Belgii do konce léta, kde to bylo otevřené a nadějné, bohužel z toho taky sešlo. A teď jsem rád tam, kde můžu být a chytat.“
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Nulu udržel proti béčku Teplic, Neratovicím a Velkým Hamrům. Naposledy inkasoval třikrát při porážce 1:3 na trávníku lídra Záp.
„Chtěl jsem třeba čtyři čistá konta, tři jsou dobrá, jsem spokojený. Po Belgii jsem to měl složité, z docela blbého zranění jsem se ale vykousal. A chci se zase posunout – aby se to stalo, potřebuješ kvalitní výkony, chápeš.“
Zatím je kvalitní podává.