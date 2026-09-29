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Nechci škatulku Love Island! Brankář Vitásek opustil Belgii a šel za Horváthem

Autor:
  15:01
Fotbalový brankář David Vitásek v brance Baníku Most - Souš.

Fotbalový brankář David Vitásek v brance Baníku Most - Souš. | foto: FK Baník Most Souš

Do náruče si padli okamžitě.
David Vitásek v dresu třetiligových Velvar.
Natálie s Davidem
Fotbalový brankář David Vitásek v brance Baníku Most - Souš.
10 fotografií
Love Island? Zapomeňte, prosím! Fotbalový brankář David Vitásek chce sloupnout nálepku kluka z reality show a v třetiligovém Baníku Most-Souš se mu to zatím daří – ve svých prvních šesti startech vychytal tři nuly.

„Jsem rád, když doručím čisté konto. Chceme hrát nahoře v tabulce,“ povídal do klubové kamery čtyřiadvacetiletý gólman. „Přišel jsem do Mostu, abych chytal, máme nějakou domluvu s trenérem,“ poukázal na bývalého reprezentanta Pavla Horvátha.

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Odchovanec Vyškova, který v dorostu nastupoval za Sigmu Olomouc, před víc než rokem zažil netradiční přestup. Z Velvar se přesunul do druhé belgické ligy, za OC Charleroi nastoupil osmkrát. Od léta je zase doma.

Další sportovec v Love Island

V aktuálně vysílané sérii reality show vystupuje další sportovec. Ve vile bydlí hokejista Ondřej Machala, který hrával v Pardubicích, po boku legendy Jaromíra Jágra v Kladně či později ve Vsetíně.

„V českém prostředí jsem možná i blbě zaškatulkovaný kvůli Love Islandu. Může to působit špatně,“ přiznal.

Vitásek účinkoval v Love Island v roce 2022 a stal se jedním z nejvýraznějších účastníků druhé řady. Ve vile na Kanárských ostrovech tvořil pár s modelkou Natálií Kočendovou.

Už se však soustředí na fotbal.

„Po roce jsem se vrátil z Belgie, v létě jsem čekal na nějaké nabídky. Měl jsem i první českou ligu, kterou jsem odmítl, pak nevyšla znovu Belgie. Do Mostu jsem přišel hlavně kvůli Horvimu, abych chytal a mohl se vrátit zase nahoru,“ svěřil se.

Fotbalový brankář David Vitásek v brance Baníku Most - Souš.

Na Vitáskova slova o prvoligové nabídce reagoval na Instagramu nynější ústecký a někdejší mostecký gólman Tomáš Holý. „Ty jsi odmítl první českou ligu?“

A 202 cm vysoký Vitásek dovysvětlil: „Jen aby se to uvedlo na pravou míru, nabídka nějaká byla, samozřejmě pozice, která by mi asi nedávala smysl a nemohl bych se rozvíjet tak, jak bych si přál. Já na to nebyl připravený v hlavě ani fyzicky, abych absolvoval celou přípravu. Záda by to nezvládla ve fázi, v jaké byla na konci května. Vyhodnotili jsme si to, že počkáme na Belgii do konce léta, kde to bylo otevřené a nadějné, bohužel z toho taky sešlo. A teď jsem rád tam, kde můžu být a chytat.“

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Nulu udržel proti béčku Teplic, Neratovicím a Velkým Hamrům. Naposledy inkasoval třikrát při porážce 1:3 na trávníku lídra Záp.

„Chtěl jsem třeba čtyři čistá konta, tři jsou dobrá, jsem spokojený. Po Belgii jsem to měl složité, z docela blbého zranění jsem se ale vykousal. A chci se zase posunout – aby se to stalo, potřebuješ kvalitní výkony, chápeš.“

Zatím je kvalitní podává.

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