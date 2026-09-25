Utkání mezi Independiente a Wilstermann Cooperativa se v závěru hrálo za stavu 2:2. Rozhodčí Carlos Arteaga v nastavení nařídil pokutový kop po souboji útočníka s Tesonottem. Hosté s verdiktem nesouhlasili a brankář se rozhodl protestovat velmi svérázným způsobem.
Exekutor Ernesto Adiri tak měl cestu k vítěznému gólu prakticky volnou. Míč poslal na druhou stranu, než kde Tesonotte stál, a Independiente díky tomu zvítězilo 3:2.
"Gustavo Tesonotte" Porque el exarquero de San Telmo, actualmente en 10 de Noviembre de Bolivia, protestó un penal que consideró inexistente y decidió no atajarlo, dejándole el gol servido al rival. https://t.co/AASR8xQGBJ— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 23, 2026
Brankář si navíc nebral servítky ani při hodnocení rozhodčího. „Tu penaltu viděl jen rozhodčí. Pokud potřebuje Independiente takovou pomoc, budiž,“ prohlásil později argentinský brankář. Podle něj se hosté dokonce snažili apelovat na soupeře, aby v duchu fair play pokutový kop neproměnil.
To se ale nestalo. „Nebyl jsem v tom sám. Rozhodli jsme se tak společně hned poté, co rozhodčí odpískal penaltu. Bylo to podle nás velmi špatné rozhodnutí a chtěli jsme tím také protestovat proti tomu, co se ve fotbale děje,“ řekl. Navíc by podle něho v podobných situacích pomohl VAR, který ve druhé bolivijské lize není k dispozici.
Komise rozhodčích bolivijské fotbalové federace nakonec situaci přezkoumala a dala Tesonottovi za pravdu. Podle jejího závěru Arteaga nařídil penaltu, která odpískána být neměla, protože šlo o běžný souboj. Rozhodčí byl následně suspendován pro zbytek sezony 2026/27.