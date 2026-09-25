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Brankář protestoval proti penaltě a odmítl ji chytat. Rozhodčí následně dostal trest

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  18:58

Brankář Gustavo Tesonotte odmítl v závěru utkání mezi Independiente a Wilstermann Cooperativa chytit penaltu, která se kopat neměla. | foto: Foto: Wilstermann Cooperativas

Bizarní scénu nabídla bolívijská Copa Simón Bolívar. Brankář Gustavo Tesonotte odmítl čelit pokutovému kopu poté, co rozhodčí nařídil penaltu, která podle něj i jeho spoluhráčů neměla být odpískána. Gólman se postavil k tyči, otočil se zády k míči a nechal soupeře skórovat.

Utkání mezi Independiente a Wilstermann Cooperativa se v závěru hrálo za stavu 2:2. Rozhodčí Carlos Arteaga v nastavení nařídil pokutový kop po souboji útočníka s Tesonottem. Hosté s verdiktem nesouhlasili a brankář se rozhodl protestovat velmi svérázným způsobem.

Exekutor Ernesto Adiri tak měl cestu k vítěznému gólu prakticky volnou. Míč poslal na druhou stranu, než kde Tesonotte stál, a Independiente díky tomu zvítězilo 3:2.

Brankář si navíc nebral servítky ani při hodnocení rozhodčího. „Tu penaltu viděl jen rozhodčí. Pokud potřebuje Independiente takovou pomoc, budiž,“ prohlásil později argentinský brankář. Podle něj se hosté dokonce snažili apelovat na soupeře, aby v duchu fair play pokutový kop neproměnil.

To se ale nestalo. „Nebyl jsem v tom sám. Rozhodli jsme se tak společně hned poté, co rozhodčí odpískal penaltu. Bylo to podle nás velmi špatné rozhodnutí a chtěli jsme tím také protestovat proti tomu, co se ve fotbale děje,“ řekl. Navíc by podle něho v podobných situacích pomohl VAR, který ve druhé bolivijské lize není k dispozici.

Komise rozhodčích bolivijské fotbalové federace nakonec situaci přezkoumala a dala Tesonottovi za pravdu. Podle jejího závěru Arteaga nařídil penaltu, která odpískána být neměla, protože šlo o běžný souboj. Rozhodčí byl následně suspendován pro zbytek sezony 2026/27.

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Živě5:1
  • -
  • 180.00
  • 800.00
Litvínov vs. SpartaHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Litvínov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 130.00
  • 30.00
  • 1.01
Ml. Boleslav vs. PardubiceHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:Ml. Boleslav vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 60.00
  • 12.00
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Živě0:1
  • 5.80
  • 3.80
  • 1.60
K. Vary vs. Č. BudějoviceHokej - 4. kolo - 25. 9. 2026:K. Vary vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
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