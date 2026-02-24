Devětačtyřicetiletý Mayweather nedávno oznámil, že se letos vrátí k profesionálnímu boxu. To znamená, že jeho druhé měření sil s o dva roky mladším Pacquiaem bude regulérním profesionálním zápasem.
Duel v Las Vegas má být zároveň první boxerskou akcí v moderní aréně Sphere, která je známá především spektakulární audiovizuální show.
|
Boxer Fury oznámil návrat: Není nic lepšího než bít chlapy do obličeje
První souboj z roku 2015 zaznamenal čísla, na která box do té doby nedosáhl. Jen v USA přinesl rekordních 4,6 milionu nákupů PPV a tržby ze vstupenek vyšplhaly na 72 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun.
Američan tehdy potvrdil roli favorita, zvítězil na body a sjednotil tři tituly ve velterové váze.
Tentokrát ale může být dynamika zápasu jiná. Mayweather sice nikdy v profesionální kariéře neprohrál a drží bilanci 50–0 (27 KO), dlouhodobě je však ve sportovním důchodu. Sice nyní na svých sociálních sítích zveřejňuje zprávy o intenzivním tréninku, při němž mu pomáhá jeho bratranec Lehkei Mayweather, svůj poslední duel však absolvoval už dávno.
Poslední zápas, který se započítával do jeho oficiálních statistik, se uskutečnil v roce 2017. Tehdy nastoupil proti hvězdě UFC Conoru McGregorovi a zvítězil technickým knockoutem v 10. kole.
Pacquiao je aktivnější. Filipínská legenda má bilanci 62–8–3 (39 KO) a v ringu stála relativně nedávno: před sedmi měsíci remizoval se šampionem WBC ve velterové váze Mariem Barriosem. I proto část fanoušků i expertů spekuluje, že by tentokrát mohly být šance víc na jeho straně.
Na jaře oba čekají exhibice
Ještě než se oba členové mezinárodní boxerské síně slávy postaví znovu proti sobě, čekají je exhibiční zápasy.
Pacquiao nastoupí 18. dubna proti Ruslanu Provodnikovovi. Mayweather má mít na programu duel o týden později proti Miku Tysonovi.
Mayweather si však žádné pochyby nepřipouští. „Mannyho jsem už jednou porazil. Tentokrát to dopadne stejně,“ uvedl v prohlášení zveřejněném Netflixem.
Pacquiao naopak cítí šanci na satisfakci: „Chci, aby Floyd žil s tou jedinou porážkou a vždy si pamatoval, kdo mu ji způsobil,“ vzkázal. Podle něj fanoušci na pokračování rekordního souboje čekali příliš dlouho.
„Tuhle odvetu si zaslouží – a bude ještě větší, protože se bude živě streamovat po celém světě na Netflixu,“ dodal.