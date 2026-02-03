Boxera v ringu zradil příčesek. Nakonec ho strhl a hodil mezi diváky

  16:34
Americký boxer Jarrell Miller zažil v sobotním duelu v newyorské Madison Square Garden nečekaný moment. Během zápasu s krajanem Kingsleym Ibehem mu po tvrdé sérii úderů ve druhém kole povolil příčesek, který se mu začal nebezpečně odchlipovat. Po pauze ho Miller sundal a odhodil mezi diváky. Zápas těžké váhy dotáhl k bodovému vítězství.

Americký boxer Jarrell Miller během zápasu v Madison Square Garden. Ve druhém kole mu po sérii úderů povolil příčesek, který si po pauze strhl z hlavy a odhodil mezi diváky. | foto: AP

Po zápase Miller žertoval, že o vlasy přišel teprve před dvěma dny, když si spletl lahvičku od bělidla se šamponem.

„Přišel jsem k mámě a viděl na stole nějaké šampony. Umyl jsem si vlasy a tahle sr... byla jako bělidlo,“ vykládal Miller v ringu.

„Tak jsem zavolal manažerovi a řekl: Sežeň mi jednu z těch hřív. Ibeh mi to sundal. Je to švanda. Člověk si musí dělat legraci sám ze sebe,“ uvedl boxer, který si připsal ve 30. zápase mezi profesionály 27. vítězství.

Jedinou porážku utrpěl v roce 2023 s někdejším mistrem světa Britem Danielem Duboisem.

