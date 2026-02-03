Po zápase Miller žertoval, že o vlasy přišel teprve před dvěma dny, když si spletl lahvičku od bělidla se šamponem.
„Přišel jsem k mámě a viděl na stole nějaké šampony. Umyl jsem si vlasy a tahle sr... byla jako bělidlo,“ vykládal Miller v ringu.
„Tak jsem zavolal manažerovi a řekl: Sežeň mi jednu z těch hřív. Ibeh mi to sundal. Je to švanda. Člověk si musí dělat legraci sám ze sebe,“ uvedl boxer, který si připsal ve 30. zápase mezi profesionály 27. vítězství.
Jedinou porážku utrpěl v roce 2023 s někdejším mistrem světa Britem Danielem Duboisem.