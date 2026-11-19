Holčička se narodila v sobotu 14. listopadu a vážila dva a půl kilogramu. Matkou obou dětí je Joshuova bývalá partnerka Nicole Osbourneová. Jméno pro dceru rodiče ještě nevybrali.
Sedmatřicetiletý boxer v rozhovoru pro britský deník The Sun vzpomínal na loňský prosinec, kdy při nehodě zahynuli jeho přátelé Sina Ghami a Latif Ayodele. „Uvědomil jsem si, jak je život vzácný a jak krátký může být. Chtěl jsem na svět přivést nový život. Bylo to vědomé rozhodnutí. Kdyby se mi něco stalo, nechtěl jsem, aby tu JJ zůstal sám,“ vysvětlil. „Cítil jsem, že je to moje povinnost. Chtěl jsem na svět přivést nový život,“ dodal.
Během těhotenství si Joshua pohlaví miminka nechal jako překvapení. Když se dozvěděl, že má dceru, začal žertovat, že odzvonilo hraní FIFA i jízdám na motorce. „Možná mě uvidíte s očními stíny a nalakovanými nehty, jak popíjím čaj v domečku pro panenky. Prostě se budu snažit být jí dobrým tátou,“ usmál se.
V době porodu byl na soustředění ve španělské Marbelle, kde se připravuje na zápas s Tysonem Furym. S malou se tak zatím vídá jen přes videohovory. Poprvé si ji chce pochovat 12. prosince, den po duelu v Cardiffu. „Budu ji houpat, dokud neusne, aby slyšela můj hlas a cítila, jak mi bije srdce,“ řekl.
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