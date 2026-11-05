Best hraje slavného šampiona v době, kdy ještě vystupoval pod rodným jménem Cassius Clay. Než roli definitivně získal, musel absolvovat poslední a nejtěžší zkoušku: projít přísným hodnocením vdovy po boxerovi.
„Bylo to šílené, ale zároveň šlo o výjimečnou příležitost. Posledním člověkem, s nímž jsem se musel setkat, byla Lonnie Ali. Právě ona mi měla dát konečné požehnání, abych mohl Muhammada ztvárnit. Řekla tehdy: ‚Je to ten pravý, a to v mnoha ohledech, o kterých ani nevíte,‘“ popsal herec.
Šestaosmdesátiletá Lonnie Ali přiznala, že ji Best zaujal okamžitě. „Hned jsem věděla: ‚To je on. To je Muhammad. Dokáže ho zahrát. Budou mu to věřit,‘“ uvedla pro magazín People žena, která se za slavného boxera provdala v roce 1986 a zůstala po jeho boku až do jeho smrti o třicet let později.
Loonie Ali se na seriálu podílí také jako výkonná producentka. O správnosti své volby ji přesvědčil především hercův projev a osobité způsoby ve vystupování. „Má nesmírně laskavou povahu. Má stejné srdce jako Muhammad. Je toho tolik, v čem se mu podobá. Věděla jsem, že díky němu diváci uvidí Muhammada jako člověka, s nímž se dokážou ztotožnit,“ dodala.
Najít představitele boxerské legendy přitom nebylo jednoduché. Podle showrunnera Bena Watkinse trval casting rok a půl a tvůrci během něj viděli tisíce uchazečů. Best se nakonec probojoval mezi čtyři finalisty.
„Pokaždé, když jsme ho vystavili nějaké zkoušce, dokázal obstát. Na konci celého procesu jsem věděl, že jsme našli někoho, kdo Muhammada Aliho nejen dokáže zahrát, ale dokáže také vystihnout jeho samotnou podstatu,“ popsal.
Best zatím patří mezi méně známé herce. Dosud se objevil například v seriálech Magnum P.I. a American Horror Stories. V novince si po jeho boku zahráli také Omari Hardwick, Dana Gourrierová a Kai Parham, kteří ztvárňují Clayovy rodiče a jeho bratra Rudyho. Do role boxera Sonnyho Listona byl obsazen Amin Joseph.
|
Do kin míří příběh legendy F1 Villeneuva. Kteří další sportovci ožili na plátně?
Nejde o první ztvárnění příběhu Muhammada Aliho. V roce 2001 byl natočen snímek Ali. Boxerskou legendu si tehdy zahrál Will Smith.