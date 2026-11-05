Neskutečná podoba! Muhammad Ali ožil v seriálu. Nad hercem žasne i boxerova žena

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  17:00
Muhammad Ali

Muhammad Ali | foto: U.S. National Archives

Muhammad Ali
Muhammad Ali
Muhammad Ali
Muhammad Ali
14 fotografií
V nové minisérii Ten největší na platformě Prime Video ztvárňuje mladého Muhammada Aliho osmadvacetiletý herec Jaalen Best. Jeho výběr osobně schválila vdova po legendárním boxerovi Lonnie Ali, kterou herec přesvědčil nejen svou podobou s jejím zesnulým manželem.

Best hraje slavného šampiona v době, kdy ještě vystupoval pod rodným jménem Cassius Clay. Než roli definitivně získal, musel absolvovat poslední a nejtěžší zkoušku: projít přísným hodnocením vdovy po boxerovi.

„Bylo to šílené, ale zároveň šlo o výjimečnou příležitost. Posledním člověkem, s nímž jsem se musel setkat, byla Lonnie Ali. Právě ona mi měla dát konečné požehnání, abych mohl Muhammada ztvárnit. Řekla tehdy: ‚Je to ten pravý, a to v mnoha ohledech, o kterých ani nevíte,‘“ popsal herec.

Šestaosmdesátiletá Lonnie Ali přiznala, že ji Best zaujal okamžitě. „Hned jsem věděla: ‚To je on. To je Muhammad. Dokáže ho zahrát. Budou mu to věřit,‘“ uvedla pro magazín People žena, která se za slavného boxera provdala v roce 1986 a zůstala po jeho boku až do jeho smrti o třicet let později.

Loonie Ali se na seriálu podílí také jako výkonná producentka. O správnosti své volby ji přesvědčil především hercův projev a osobité způsoby ve vystupování. „Má nesmírně laskavou povahu. Má stejné srdce jako Muhammad. Je toho tolik, v čem se mu podobá. Věděla jsem, že díky němu diváci uvidí Muhammada jako člověka, s nímž se dokážou ztotožnit,“ dodala.

Najít představitele boxerské legendy přitom nebylo jednoduché. Podle showrunnera Bena Watkinse trval casting rok a půl a tvůrci během něj viděli tisíce uchazečů. Best se nakonec probojoval mezi čtyři finalisty.

Minisérie Ten největší se zaměřuje na mládí Muhammada Aliho, kdy byl ještě známý pod rodným jménem Cassius Clay.

„Pokaždé, když jsme ho vystavili nějaké zkoušce, dokázal obstát. Na konci celého procesu jsem věděl, že jsme našli někoho, kdo Muhammada Aliho nejen dokáže zahrát, ale dokáže také vystihnout jeho samotnou podstatu,“ popsal.

Best zatím patří mezi méně známé herce. Dosud se objevil například v seriálech Magnum P.I. a American Horror Stories. V novince si po jeho boku zahráli také Omari Hardwick, Dana Gourrierová a Kai Parham, kteří ztvárňují Clayovy rodiče a jeho bratra Rudyho. Do role boxera Sonnyho Listona byl obsazen Amin Joseph.

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Nejde o první ztvárnění příběhu Muhammada Aliho. V roce 2001 byl natočen snímek Ali. Boxerskou legendu si tehdy zahrál Will Smith.

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