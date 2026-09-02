Hřištěm se stala řeka Windrush, která protéká přímo malebnou vesnicí v oblasti Cotswolds. Hráči Bourton Rovers nastoupili místo na hřiště do říčního koryta a odehráli tradiční duel pět na pět. Utkání trvalo 50 minut a podél řeky se shromáždily stovky diváků.
Souboje o míč se odehrávaly přímo na vodní hladině a diváci stojící blízko „hřiště“ si raději měli vzít nepromokavé oblečení. Krátká dešťová přeháňka ve druhém poločase tak nikoho příliš nevykolejila. Netradiční atmosféru podtrhl rozhodčí, který přišel v kostýmu Supermana.
V samotném střetnutí se Bourton Rovers First XI dostali do vedení 2:0, veteráni ale ještě před přestávkou snížili. Po změně stran dokonce otočili skóre na 3:2. První tým následně zahodil penaltu, ale v nastaveném čase dokázal vyrovnat a utkání skončilo 3:3.
Tradice má podle dostupných informací více než stoletou historii. Kdo přišel s nápadem, že se bude hrát fotbal v korytě řeky, už se neví. Jisté je, že se ze zápasu postupně stala jedna z největších atrakcí v Bourton-on-the-Water a zápas pravidelně láká stovky fanoušků.
A co na vodní utkání říkal rozhodčí v kostýmu Supermana? „Byl to velmi, velmi dobrý zápas, jen tam bylo trochu mokro. Je to zábava a koná se to tady už více než 100 let. Kvůli tomuto zápasu jsem se vrátil z důchodu.“