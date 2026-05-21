Bouřlivé oslavy a zpěv na tribuně. Triumf Aston Villy prožíval i princ William

Aston Villa slaví historický triumf v Evropské lize. Finálový zápas svého oblíbeného klubu si přitom v Istanbulu nenechal ujít ani princ William, který z tribun sledoval vítězství 3:0 nad Freiburgem i konec dlouhého čekání na evropskou trofej. A podle záběrů ze stadionu si zápas užíval stejně bouřlivě jako ostatní fanoušci.

Princ z Walesu sledoval utkání přímo na stadionu Besiktas Park a televizní kamery ho několikrát zachytily, jak emotivně reaguje na góly Aston Villy. Na sociálních sítích se následně začala šířit videa, na kterých William nadšeně skáče, slaví společně s tribunou a zpívá známou píseň Sweet Caroline.

Aston Villa rozhodla o triumfu prakticky už v závěru prvního poločasu. Ve 41. minutě otevřel skóre Youri Tielemans a krátce před přestávkou zvýšil Emiliano Buendía. Definitivní jistotu pak anglickému klubu dodal Morgan Rogers třetím gólem po změně stran.

Pro Aston Villu jde o první evropskou trofej od roku 1982 a zároveň první velkou trofej po třiceti letech. Trenér Unai Emery tak dovedl klub k jednomu z největších úspěchů novodobé historie.

Následník britského trůnu, který je dlouholetým fanouškem Aston Villy a pravidelně navštěvuje její zápasy, po utkání sdílel nadšený vzkaz i na sociálních sítích.

Finále Evropské ligy si nenechal ujít velký fanoušek Aston Villy princ William. Bouřlivou atmosféru si užíval přímo na tribuně stadionu v Istanbulu
„Úžasný večer! Obrovská gratulace všem hráčům, realizačnímu týmu i lidem kolem klubu. Po 44 letech jsme znovu získali evropskou trofej,“ napsal princ William. Zvláštní pochvalu následně věnoval také zraněnému záložníkovi Boubacaru Kamarovi, kterého označil za důležitou součást úspěchu týmu.

O návštěvě prince Williama promluvil po finále pro televizní stanici TNT Sports také kapitán týmu John McGinn. „Byl za námi v šatně už před zápasem. Je to skvělý člověk a obrovský fanoušek Aston Villy, takže si takový večer samozřejmě nemohl nechat ujít,“ řekl skotský reprezentant.

S úsměvem pak přidal i jednu humornou poznámku. „Doufám, že si s námi dnes večer dá pár drinků a možná nakonec vytáhne i kreditní kartu,“ vtipkoval McGinn po historickém triumfu svého týmu.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

