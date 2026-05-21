Bouřlivé oslavy a zpěv na tribuně. Triumf Aston Villy prožíval i princ William

Princ z Walesu sledoval utkání přímo na stadionu Besiktas Park a televizní kamery ho několikrát zachytily, jak emotivně reaguje na góly Aston Villy. Na sociálních sítích se následně začala šířit videa, na kterých William nadšeně skáče, slaví společně s tribunou a zpívá známou píseň Sweet Caroline.
Aston Villa rozhodla o triumfu prakticky už v závěru prvního poločasu. Ve 41. minutě otevřel skóre Youri Tielemans a krátce před přestávkou zvýšil Emiliano Buendía. Definitivní jistotu pak anglickému klubu dodal Morgan Rogers třetím gólem po změně stran.
Pro Aston Villu jde o první evropskou trofej od roku 1982 a zároveň první velkou trofej po třiceti letech. Trenér Unai Emery tak dovedl klub k jednomu z největších úspěchů novodobé historie.
Následník britského trůnu, který je dlouholetým fanouškem Aston Villy a pravidelně navštěvuje její zápasy, po utkání sdílel nadšený vzkaz i na sociálních sítích.
„Úžasný večer! Obrovská gratulace všem hráčům, realizačnímu týmu i lidem kolem klubu. Po 44 letech jsme znovu získali evropskou trofej,“ napsal princ William. Zvláštní pochvalu následně věnoval také zraněnému záložníkovi Boubacaru Kamarovi, kterého označil za důležitou součást úspěchu týmu.
O návštěvě prince Williama promluvil po finále pro televizní stanici TNT Sports také kapitán týmu John McGinn. „Byl za námi v šatně už před zápasem. Je to skvělý člověk a obrovský fanoušek Aston Villy, takže si takový večer samozřejmě nemohl nechat ujít,“ řekl skotský reprezentant.
S úsměvem pak přidal i jednu humornou poznámku. „Doufám, že si s námi dnes večer dá pár drinků a možná nakonec vytáhne i kreditní kartu,“ vtipkoval McGinn po historickém triumfu svého týmu.