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Bouřlivák Grealish strávil dva večery v barech. Everton ho vyřadil ze sestavy

Autor:
  11:06
Fotbalista Jack Grealish

Fotbalista Jack Grealish | foto: Profimedia.cz

Fotbalista Jack Grealish na předávání cen Pride of Britain Awards
Fotbalista Jack Grealish
Fotbalista Jack Grealish
Jack Grealish tleská fanouškům Evertonu před svým prvním zápasem v novém...
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Anglický fotbalista Jack Grealish se znovu dostal do centra pozornosti. Jednatřicetiletý záložník Manchesteru City, který momentálně hostuje v Evertonu, si dva večery po sobě užíval noční život v Londýně i okolí Manchesteru. Jen o týden později ho klub vyřadil ze sestavy.

Grealishovo noční tažení začalo v pondělí 19. října, kdy se v Londýně zúčastnil slavnostního předávání cen Pride of Britain Awards. Po skončení ceremoniálu ale domů nespěchal. S přáteli zamířil do karaoke baru, kde se zdržel až do časných ranních hodin.

„Jack měl po předávání cen skvělou náladu. S několika kamarády vyrazil do města, dali si pár drinků, zazpívali si a odcházeli až nad ránem. Bylo vidět, že se výborně baví,“ popsal jeden ze zdrojů britskému deníku The Sun.

Evertonský Jack Grealish se snaží prokličkovat s míčem kolem Colea Palmera a Jordana Hendersona z Chelsea.

V úterý se měl navzdory prohýřené noci zúčastnit tréninku Evertonu. Večer už ale znovu vyrazil do společnosti. Tentokrát zamířil do irského baru The Mucky Pup ve Wilmslow nedaleko Manchesteru, kde se sešel mimo jiné se spoluhráči Jordanem Pickfordem a Tylerem Diblingem či bývalým spoluhráčem z Manchesteru City Kylem Walkerem.

Skupinka se nejprve usadila v soukromém salonku, kde u sledování fotbalu popíjela alkohol. Během noci pak měla navštívit i další podniky v okolí. Následující den měli hráči Evertonu volno.

O několik dní později však přišly komplikace. Grealish, který v Evertonu hostuje z Manchesteru City a týdně si vydělá přibližně 8,4 milionu korun, chyběl v utkání 24. října. Klub jeho absenci vysvětloval nemocí.

Jack Grealish nyní hostuje Evertonu.

Krátce nato, před utkáním plánovaném na 29. října, ale oznámil, že anglického reprezentanta vyřadil ze sestavy kvůli porušení disciplíny. Spekuluje se o neomluvené absenci na úvodním tréninku z minulého týdne, Everton však konkrétní důvody nesdělil.

„Rozhodnutí učinil klub a já s ním souhlasím,“ uvedl trenér David Moyes, aniž by prozradil, čeho se jeho svěřenec dopustil.

Pro bývalou oporu Manchesteru City jde o další zádrhel ve snaze oživit kariéru po zranění, které ho na začátku roku vyřadilo ze hry. Grealish měl v Evertonu získat více herního prostoru a vrátit se do někdejší formy. V aktuální sezoně však zatím nastoupil pouze k šesti zápasům a na první gól stále čeká.

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