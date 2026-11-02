Grealishovo noční tažení začalo v pondělí 19. října, kdy se v Londýně zúčastnil slavnostního předávání cen Pride of Britain Awards. Po skončení ceremoniálu ale domů nespěchal. S přáteli zamířil do karaoke baru, kde se zdržel až do časných ranních hodin.
„Jack měl po předávání cen skvělou náladu. S několika kamarády vyrazil do města, dali si pár drinků, zazpívali si a odcházeli až nad ránem. Bylo vidět, že se výborně baví,“ popsal jeden ze zdrojů britskému deníku The Sun.
V úterý se měl navzdory prohýřené noci zúčastnit tréninku Evertonu. Večer už ale znovu vyrazil do společnosti. Tentokrát zamířil do irského baru The Mucky Pup ve Wilmslow nedaleko Manchesteru, kde se sešel mimo jiné se spoluhráči Jordanem Pickfordem a Tylerem Diblingem či bývalým spoluhráčem z Manchesteru City Kylem Walkerem.
Skupinka se nejprve usadila v soukromém salonku, kde u sledování fotbalu popíjela alkohol. Během noci pak měla navštívit i další podniky v okolí. Následující den měli hráči Evertonu volno.
O několik dní později však přišly komplikace. Grealish, který v Evertonu hostuje z Manchesteru City a týdně si vydělá přibližně 8,4 milionu korun, chyběl v utkání 24. října. Klub jeho absenci vysvětloval nemocí.
Krátce nato, před utkáním plánovaném na 29. října, ale oznámil, že anglického reprezentanta vyřadil ze sestavy kvůli porušení disciplíny. Spekuluje se o neomluvené absenci na úvodním tréninku z minulého týdne, Everton však konkrétní důvody nesdělil.
„Rozhodnutí učinil klub a já s ním souhlasím,“ uvedl trenér David Moyes, aniž by prozradil, čeho se jeho svěřenec dopustil.
Pro bývalou oporu Manchesteru City jde o další zádrhel ve snaze oživit kariéru po zranění, které ho na začátku roku vyřadilo ze hry. Grealish měl v Evertonu získat více herního prostoru a vrátit se do někdejší formy. V aktuální sezoně však zatím nastoupil pouze k šesti zápasům a na první gól stále čeká.
|
Z ledové vody za mixážní pult. Zraněný fotbalista ukázal, jak vypadá jeho léčba