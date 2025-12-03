Protestující příznivci Dortmundu ukázali dopis v zápase německého poháru proti Leverkusenu.
Žádají v něm, aby politici „opustili populistické požadavky bez faktické opory, zveřejnili veškeré informace k jednání o bezpečnosti a vedli debatu založenou na datech, nikoli dojmech.“
Vzkaz končí větou, která se stala heslem celého protestu: Stadiony jsou bezpečné.
|
Fotbal mezi tenisáky. Proč? Protesty v Německu sílí, lidi dráždí nový investor
Podle německého portálu sport.de fanoušci reagují na dříve zvažovaná opatření, jako jsou personalizované vstupenky, plošné kontroly dokladů, rozpoznávání obličejů nebo širší využití sledovacích technologií s umělou inteligencí.
Podle aktivní fanouškovské scény by podobné kroky znamenaly kolektivní vinu pro statisíce slušných diváků a narušily by charakter německých stadionů, které jsou známé svou otevřeností a silnou fanouškovskou kulturou.
Vzkaz fanoušků Borussie Dortmund
Vážené dámy a pánové, prosíme, aby bylo upuštěno od populistických požadavků bez faktických podkladů. Statistiky vašich úřadů ukazují jiný obraz. Veřejnost si zaslouží věcnou a transparentní debatu a zveřejnění jednání. Odkazujeme na konstruktivní řešení.
Stadiony jsou bezpečné.
Napětí částečně uklidnil brémský ministr vnitra Ulrich Mäurer, který při zahájení konference s dalšími ministry oznámil, že sporná opatření vůbec nejsou na programu. Zdůraznil, že cílem je dialog, ne plošné represe. Stejně se vyjádřili i představitelé Německé fotbalové federace a bundesligy.
Ačkoli ministři nyní slibují, že sporné body neřeší, protesty nekončí. Fanoušci i kluby upozorňují, že debata se může kdykoliv vrátit. Proto budou dál bránit atmosféru a svobodu, které dělají z německé bundesligy divácky atraktivní soutěž.