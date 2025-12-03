Němečtí fanoušci se bouří. Odmítají možné zpřísnění bezpečnostních opatření

Autor:
  15:50
Němečtí fanoušci nadále kritizují možné zpřísnění bezpečnostních opatření na fotbalových stadionech. Během zápasu v Dortmundu na protest vyvěsili choreo s dopisem adresovaným ministrům vnitra spolkových zemí. Zákonodárcům vzkazují, že stadiony jsou bezpečné.
Fanoušci Dortmundu rozvinuli před zápasem obří vzkaz politikům, kterým...

Fanoušci Dortmundu rozvinuli před zápasem obří vzkaz politikům, kterým protestují proti plánovaným bezpečnostním opatřením (2. prosince 2025) | foto: ČTK

Fanoušci napříč německými stadiony protestují proti plánovaným bezpečnostním...
Fanoušci napříč německými stadiony protestují proti plánovaným bezpečnostním...
Fanoušci napříč německými stadiony protestují proti plánovaným bezpečnostním...
Fanoušci napříč německými stadiony protestují proti plánovaným bezpečnostním...
7 fotografií

Protestující příznivci Dortmundu ukázali dopis v zápase německého poháru proti Leverkusenu.

Žádají v něm, aby politici „opustili populistické požadavky bez faktické opory, zveřejnili veškeré informace k jednání o bezpečnosti a vedli debatu založenou na datech, nikoli dojmech.“

Vzkaz končí větou, která se stala heslem celého protestu: Stadiony jsou bezpečné.

Fotbal mezi tenisáky. Proč? Protesty v Německu sílí, lidi dráždí nový investor

Podle německého portálu sport.de fanoušci reagují na dříve zvažovaná opatření, jako jsou personalizované vstupenky, plošné kontroly dokladů, rozpoznávání obličejů nebo širší využití sledovacích technologií s umělou inteligencí.

Podle aktivní fanouškovské scény by podobné kroky znamenaly kolektivní vinu pro statisíce slušných diváků a narušily by charakter německých stadionů, které jsou známé svou otevřeností a silnou fanouškovskou kulturou.

Vzkaz fanoušků Borussie Dortmund

Vážené dámy a pánové, prosíme, aby bylo upuštěno od populistických požadavků bez faktických podkladů. Statistiky vašich úřadů ukazují jiný obraz. Veřejnost si zaslouží věcnou a transparentní debatu a zveřejnění jednání. Odkazujeme na konstruktivní řešení.

Stadiony jsou bezpečné.

Napětí částečně uklidnil brémský ministr vnitra Ulrich Mäurer, který při zahájení konference s dalšími ministry oznámil, že sporná opatření vůbec nejsou na programu. Zdůraznil, že cílem je dialog, ne plošné represe. Stejně se vyjádřili i představitelé Německé fotbalové federace a bundesligy.

Ačkoli ministři nyní slibují, že sporné body neřeší, protesty nekončí. Fanoušci i kluby upozorňují, že debata se může kdykoliv vrátit. Proto budou dál bránit atmosféru a svobodu, které dělají z německé bundesligy divácky atraktivní soutěž.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. ZlínHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.07
  • 12.00
  • 30.00
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 7. kolo - 3. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 5.20
  • 6.40
Vítkovice vs. OlomoucHokej - 47. kolo - 3. 12. 2025:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Vsetín vs. Poruba 2011Hokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Vsetín vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.02
Artis Brno vs. SpartaFotbal - Osmifinále - 3. 12. 2025:Artis Brno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
3. 12. 18:00
  • 6.65
  • 5.14
  • 1.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

ONLINE: Třinec nad Hradcem rychle vede, Vítkovice čelí Olomouci

Sledujeme online
Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů.

Netradičně ve středu pokračuje hokejová extraliga dvěma zápasy. V dohrávce sedmého kola se od 17 hodin utkává Třinec s Hradcem Králové, naopak v předehrávce 47. kola čelí Vítkovice od 17.30 Olomouci....

3. prosince 2025

Vytrvalostní závod v norské režii, slaví Botn. Z Čechů nejlepší Hornig

Sledujeme online
Michal Krčmář na trati smíšené štafety ve švédském Östersundu.

První mužský individuální závod sezony Světového poháru ovládl Johan-Olav Botn. Norský biatlonista předvedl ve švédském Östersundu ve vytrvalostním klání bezchybnou střelbu a po triumfech v nižším...

3. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  16:56

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

3. prosince 2025  16:41

Věřme si, ale udržme pokoru! Augustu těší ofenzivní beci, Sikoru nechce brzdit

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Tři medaile v řadě, to už není pouhá náhoda. Přibude k nim čtvrtá? Patrik Augusta odvážná prohlášení tolik nemusí, zároveň nezastírá, že hokejová dvacítka odjíždí na mistrovství světa v silném...

3. prosince 2025  16:10

Solidární platby z evropských pohárů: na kolik si přijde každý klub české ligy?

Slávistická radost po vedoucí trefě proti Bodö/Glimt.

S částkou minimálně kolem dvaceti milionů korun mohou opět počítat ty české fotbalové kluby, které se neprobojovaly do základní fáze některého z evropských pohárů. Jde o tzv. platby solidarity, které...

3. prosince 2025  16:03

Delší trať či nová tribuna Šárky Strachové. Špindl se chystá na Shiffrinovou a spol.

Američanka Mikaela Shiffrinová během druhého kola nedělního slalomu ve...

V posledních týdnech Špindlerův pokryl první sníh, teploty klesají pod nulu a skiareál se pomalu chystá na otevření. I pro organizátory lednového Světového poháru alpských lyžařek to jsou dobré...

3. prosince 2025

Němečtí fanoušci se bouří. Odmítají možné zpřísnění bezpečnostních opatření

Fanoušci Dortmundu rozvinuli před zápasem obří vzkaz politikům, kterým...

Němečtí fanoušci nadále kritizují možné zpřísnění bezpečnostních opatření na fotbalových stadionech. Během zápasu v Dortmundu na protest vyvěsili choreo s dopisem adresovaným ministrům vnitra...

3. prosince 2025  15:50

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Takhle jsem nikdy nechytal! Brankářům v NHL vládne nováček, boří i letité rekordy

Brankář Jesper Wallstedt z Minnesoty zasahuje v utkání s Edmontonem.

V NHL předvádí nejlepší výkony za desítky let, momentálně byste nenašli lepšího gólmana. Jesper Wallstedt z Minnesoty zastavil v úterním utkání s hokejisty Edmontonu (1:0) všech 33 střel soupeře a v...

3. prosince 2025  15:23

Tohle mi hráči nesmí dělat, přišel jsem o vlasy, žertoval Guardiola po přestřelce

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola není spokojený s verdiktem rozhodčího.

Za stavu 1:5, navíc po vlastním gólu domácího Bergeho, to vypadalo jako jasná záležitost. Jenže fotbalisté Manchesteru City se nakonec na Fulhamu klepali o tři body až do samotného konce zápasu....

3. prosince 2025  15:04

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Naráz náraz i gól. Olmo rozhodl zápas a na měsíc se vyřadil ze sestavy Barcelony

Dani Olmo z Barcelony během zápasu s Atléticem Madrid.

Střelec vítězného gólu Barcelony v úterním šlágru španělské ligy proti Atléticu Madrid (3:1) Dani Olmo si vykloubil levé rameno a bude mimo hru minimálně měsíc.

3. prosince 2025  14:49

Volejbalový talent zvolil Sibiř místo Evropy. Fronta je daleko, uklidňoval jeho otec

Simeona Nikolova vítají v Lokomotivu Novosibirsk.

Sílu bulharských bratří Nikolovů na volejbalovém mistrovství světa pocítili v semifinále i čeští reprezentanti. Starší Aleksandar nezastavitelně útočil, mladší, tehdy ještě osmnáctiletý, Simeon se...

3. prosince 2025  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.