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Na Wimbledon dříve jezdila jako jedna z největších tenisových nadějí. V roce 2014 si dokonce na londýnské trávě zahrála finále proti Petře Kvitové. Dnes však Eugenie Bouchardová sleduje dění na kurtech v roli komentátorky. Pozornost ale nepoutá jen svým projevem za mikrofonem. Bývalá kanadská tenistka si vybudovala pověst módní ikony a letošní Wimbledon zdobí její elegantní outfity.
Autor: Instagram/@geniebouchard
Eugenie Bouchardová si letošní Wimbledon užívá jako komentátorka i divačka. Ve středu se na sociálních sítích pochlubila, že usedla mezi čestné hosty v královské lóži. Pro tuto příležitost zvolila bílé košilové šaty s límečkem, tmavými lemy a ilustracemi mašlí.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
„Je to velká čest být v královské lóži. Vždy, když jsem tu hrála, dívala jsem se, kdo na těchto místech sedí. Nikdy by mě nenapadlo, že tu jednou sama budu,“ napsala Bouchardová na sociální sítě.
Autor: Profimedia.cz
Zelená a bílá jsou tradičními barvami Wimbledonu a Eugenie Bouchardová se do nich na začátku týdne dokonale sladila.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
Zelený svetr a světlé kalhoty doplnila bílými botami na nízkém podpatku značky Cult Of Coquette, světlou kabelkou a šperky od značky Mejuri.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
Den Kanady připadá na 1. července. Bouchardová je rodilá Kanaďanka a na významný svátek své země oblékla šaty v jedné z barev kanadské vlajky.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
„Šťastný Den Kanady z Velké Británie,“ napsala bývalá tenistka na sociálních sítích k fotografiím, na nichž pózovala v červeném modelu. Den strávila u komentátorského stolu.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
V prvním týdnu turnaje vynesla kanadská tenistka bílé letní šaty od designerského dua Alice and Olivia, k nimž přidala boty značky Cult Of Coquette.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
Nechyběly ani doplňky od značky Mejuri. Bouchardová není jedinou tenistkou, se kterou značka spolupracuje. Tvářemi jejích kampaní jsou například také Hannah Klugmanová nebo Victoria Mboková.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
V předvečer začátku Wimbledonu se Eugenie Bouchardová stala jedním z hostů akce, která přenesla atmosféru londýnského grandslamu do New Yorku. Událost se konala s podporou značky Ralph Lauren.
Autor: Profimedia.cz
Na wimbledonskou akci v New Yorku oblékla Bouchardová také elegantní bílý oblek značky Ralph Lauren. Prezentaci, na níž se kromě ní objevili také Andre Agassi, Caroline Wozniacká a James Blake, zhodnotila jako „nezapomenutelný den“.
Autor: Instagram/@geniebouchard, Profimedia.cz
Eugenie Bouchardová byla v roce 2014 soupeřkou Petry Kvitové ve finále Wimbledonu. Češka ji tehdy porazila a získala svůj druhý wimbledonský titul
Autor: Michal Růžička, MAFRA