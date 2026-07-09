Bouchardová zaujala Wimbledon svými outfity. Vsadila na elegantní modely

Autor:
  11:08
Wimbledonská móda podle Eugenie Bouchardové Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Premiéra Eugenie Bouchardové v královské lóži Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 Komplet, který Bouchardová oblékla během prezentace Wimbledonu v New Yorku na... Modely Eugenie Bouchardové na Wimbledonu 2026 SLOŽENÍ FINÁLE. Petra Kvitová (vpravo), wimbledonská vítězka, a její soupeřka...
Na Wimbledon dříve jezdila jako jedna z největších tenisových nadějí. V roce 2014 si dokonce na londýnské trávě zahrála finále proti Petře Kvitové. Dnes však Eugenie Bouchardová sleduje dění na kurtech v roli komentátorky. Pozornost ale nepoutá jen svým projevem za mikrofonem. Bývalá kanadská tenistka zaujala na letošním travnatém grandslamu také elegantními outfity.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Zlín vs. B. BystricaFotbal - - 10. 7. 2026:Zlín vs. B. Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 1.80
  • 5.20
Hradec Králové vs. NordsjaellandFotbal - - 10. 7. 2026:Hradec Králové vs. Nordsjaelland //www.idnes.cz/sport
10. 7. 13:00
  • 2.56
  • 3.49
  • 2.32
Plzeň vs. Young BoysFotbal - - 10. 7. 2026:Plzeň vs. Young Boys //www.idnes.cz/sport
10. 7. 15:30
  • 2.08
  • 4.10
  • 2.79
Sinner vs. DjokovićTenis - Dvouhra - semifinále - 10. 7. 2026:Sinner vs. Djoković //www.idnes.cz/sport
10. 7. 17:00
  • 1.21
  • -
  • 4.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Deschamps vyrovnal skoro padesát let starý rekord

Sledujeme online
Francouzský trenér Didier Deschamps po vítězném utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Česko a wimbledonská magie. Příběh tenisové lásky, kterou prostě nepochopíte

Premium
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii O tom, že zazáří ve Wimbledonu, odmala sní snad každé dítko, které hraje tenis. Ikonické zelené kurty, tradice, památné bitvy, slušivě oblečení, diváci, celebrity v hledišti... Tenhle turnaj vás...

10. července 2026

Muchová - Nosková: Finále Wimbledonu naladíte i na Primě. Jaké jsou kurzy?

Karolína Muchová sleduje svůj úder v semifinále Wimbledonu.

Může to znít jako poblázněná fantazie zarputilého fanouška českého tenisu, ale je to realita. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. V našem přehledu...

10. července 2026  11:48

Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek

Vítězství na Agrotec Petronas Rally Hustopeče a Memoriálu Rudolfa Kouřila...

Věřil, že úplně nové tratě východně od Věčného města, které nikdo nezná, budou jeho výhodou. Jenže defekt levé zadní pneumatiky v úvodní klasické rychlostní zkoušce jeho ambice prosadit se o...

10. července 2026  11:35

Celebrini je nej pro IIHF. Mladý Kanaďan ovládl anketu o hokejistu sezony

Kanadský kapitán Macklin Celebrini v akci před americkým brankářem Devinem...

Nejlepším světovým hokejistou sezony v anketě Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal kanadský supertalent Macklin Celebrini. Dvacetiletý útočník předčil amerického gólmana Connora Hellebuycka,...

10. července 2026  11:28

Pilař skončil v Hradci Králové, ale ne v lize. Stěhuje se do Prahy a posílí Bohemians

Hradecký Václav Pilař přihrává míč, dobíhá ho slávista Tomáš Holeš.

Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. Sedmatřicetiletý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil na soustředění do Polska, informoval...

10. července 2026  11:20

Reprezentační kariéru končí také Černý. Byl to bolestivý proces, přiznal v Turecku

Český reprezentant Václav Černý v akci proti Faerským ostrovům.

Třetí reprezentační konec v krátkém čase, byť tentokrát nejde o fotbalistu, který se zúčastnil mistrovství světa. V národním dresu už nebude pokračovat osmadvacetiletý křídelník Václav Černý,...

10. července 2026  11:15

Fotbalové přestupy ONLINE: Arbeloa míří do Fulhamu, Pilař do Bohemians

Sledujeme online
Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

8. července 2026  12:27,  aktualizováno  10. 7. 11:09

Dcera prince i filmové hvězdy. Celebrity sledovaly český úspěch ve Wimbledonu

Celebrity sledovaly český úspěch na Wimbledonu

Wimbledon zažil den ve znamení české dominance, na který se bude vzpomínat. Jízdu Karolíny Muchové a Lindy Noskové za historickým čistě českým finále sledovaly z tribun i slavné tváře. Byli mezi nimi...

10. července 2026  10:48

30. den MS ve fotbale: Španělsko si o postup do semifinále zahraje s Belgií

Španěl Pedro Porro slaví gól v zápase s Rakouskem.

Na fotbalovém mistrovství světa je na programu druhé čtvrtfinále. Střetnou se v něm dosud neporažené týmy Španělska a Belgie. Španělé na šampionátu ještě neinkasovali ani jednu branku a po vyřazení...

10. července 2026  10:29

Návrat krále. McGregor znovu vstoupí do klece UFC. Pět let od hrozivé nehody

Conor McGregor (11. září 2025)

Zestárl, zarostl, zklidnil se. Zmoudřel? Změnil se... Jak moc, to svět bojových sportů poznává teprve posledních pár hodin. Conor McGregor byl pryč pět let.

10. července 2026  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

10. července 2026  10:14

Španělsko - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Lamine Yamal ze Španělska se diví neuznané brance v zápase s Rakouskem.

Mistrovství světaV ve fotbale 2026 graduje a přináší i čtvrtfinálový souboj Španělsko - Belgie. Úřadující mistři Evropy z Pyrenejského poloostrova na šampionátu ještě neinkasovali, teď je však...

10. července 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.