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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Deschamps vyrovnal skoro padesát let starý rekord
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
Česko a wimbledonská magie. Příběh tenisové lásky, kterou prostě nepochopíte
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii O tom, že zazáří ve Wimbledonu, odmala sní snad každé dítko, které hraje tenis. Ikonické zelené kurty, tradice, památné bitvy, slušivě oblečení, diváci, celebrity v hledišti... Tenhle turnaj vás...
Muchová - Nosková: Finále Wimbledonu naladíte i na Primě. Jaké jsou kurzy?
Může to znít jako poblázněná fantazie zarputilého fanouška českého tenisu, ale je to realita. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. V našem přehledu...
Návrat na trůn láká. Stříteskému pomáhá najít rovnováhu mentální kouč Jelínek
Věřil, že úplně nové tratě východně od Věčného města, které nikdo nezná, budou jeho výhodou. Jenže defekt levé zadní pneumatiky v úvodní klasické rychlostní zkoušce jeho ambice prosadit se o...
Celebrini je nej pro IIHF. Mladý Kanaďan ovládl anketu o hokejistu sezony
Nejlepším světovým hokejistou sezony v anketě Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal kanadský supertalent Macklin Celebrini. Dvacetiletý útočník předčil amerického gólmana Connora Hellebuycka,...
Pilař skončil v Hradci Králové, ale ne v lize. Stěhuje se do Prahy a posílí Bohemians
Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. Sedmatřicetiletý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil na soustředění do Polska, informoval...
Reprezentační kariéru končí také Černý. Byl to bolestivý proces, přiznal v Turecku
Třetí reprezentační konec v krátkém čase, byť tentokrát nejde o fotbalistu, který se zúčastnil mistrovství světa. V národním dresu už nebude pokračovat osmadvacetiletý křídelník Václav Černý,...
Fotbalové přestupy ONLINE: Arbeloa míří do Fulhamu, Pilař do Bohemians
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Dcera prince i filmové hvězdy. Celebrity sledovaly český úspěch ve Wimbledonu
Wimbledon zažil den ve znamení české dominance, na který se bude vzpomínat. Jízdu Karolíny Muchové a Lindy Noskové za historickým čistě českým finále sledovaly z tribun i slavné tváře. Byli mezi nimi...
30. den MS ve fotbale: Španělsko si o postup do semifinále zahraje s Belgií
Na fotbalovém mistrovství světa je na programu druhé čtvrtfinále. Střetnou se v něm dosud neporažené týmy Španělska a Belgie. Španělé na šampionátu ještě neinkasovali ani jednu branku a po vyřazení...
Návrat krále. McGregor znovu vstoupí do klece UFC. Pět let od hrozivé nehody
Zestárl, zarostl, zklidnil se. Zmoudřel? Změnil se... Jak moc, to svět bojových sportů poznává teprve posledních pár hodin. Conor McGregor byl pryč pět let.
Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale
Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...
Španělsko - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Mistrovství světaV ve fotbale 2026 graduje a přináší i čtvrtfinálový souboj Španělsko - Belgie. Úřadující mistři Evropy z Pyrenejského poloostrova na šampionátu ještě neinkasovali, teď je však...