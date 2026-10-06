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Bottas vyrazil na další velkou cenu na kole. Pochlubil se i záběry z nočního pralesa

Autor:
  12:40
Pilot F1 Valtteri Bottas

Pilot F1 Valtteri Bottas | foto: Profimedia.cz

Pilot Cadillacu Valtteri Bottas je známý tím, že volný věnuje výletům na kole a...
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Pilot Cadillacu ve formuli 1 Valtteri Bottas se rozhodl pro netradiční přesun mezi dvěma závody. Z malajského Sepangu se do Singapuru nevydá letadlem jako ostatní jezdci. Cestu dlouhou přibližně 350 kilometrů se rozhodl absolvovat na kole. Nyní se s fanoušky podělil o první záběry z cesty.

Finský závodník se na několikadenní vytrvalostní jízdu vydal hned po předčasném odstoupení z nedělní Velké ceny Bahrajnu v Malajsii. Zatímco většina paddocku zamířila ze Sepangu do Singapuru letecky, Bottas vyrazil na jih na kole.

Jezdec Cadillacu je známý svou vášní pro cyklistiku. Trasu si rozdělil do několika etap a do Singapuru chce dorazit včas před povinnými čtvrtečními mediálními povinnostmi.

V pondělí se Bottas na Instagramu pochlubil několika záběry z cesty. „Ano, jedu do Singapuru. Na svém novém kole. Po méně probádaných cestách,“ napsal k videu, které zachycuje jeho jízdu po běžných silnicích i přírodních stezkách, přes města i lesy, za dne i po setmění. Na několika záběrech je viditelné i setkání s místní faunou.

V komentářích se dočkal velké podpory. Fanoušci oceňovali především dobrodružného ducha i odvahu, s jakou čelí nočním zákoutím malajského pralesa. Netradiční přesun označovali za „legendární“ či „inspirativní“.

„Jsem z Malajsie, ale nejel bych tam,“ konstatoval jeden z komentujících. Bottasova partnerka, závodní cyklistka Tiffany Cromwellová, reagovala na noční záběry s humorem: „Pozor na strašidla.“

Jiní se pozastavovali nad tím, že si pilot uprostřed závodní sezony mohl podobné dobrodružství dovolit. „Obrovský respekt Cadillacu, že mu tohle dovolili. Jen si představte všechna ta rizika: Pane, ztratili jsme Valtteriho. Naposledy jsme ho viděli, jak v noci projíždí na kole malajsijským pralesem,“ píše se v jednom z komentářů. „Divím se, že dostal od šéfa povolení,“ přidal se další instragramový uživatel.

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