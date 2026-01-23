Iglesias dlouhodobě nastupuje s černě nalakovanými nehty – symbolem, který sám vysvětluje jako osobní formu boje proti rasismu a nenávisti. Jiní si to však vykládají po svém a berou to jako příležitost k urážkám. „Chcípni, zas*aný bu*erante“ nebo „tep*ouši pryč z fotbalu“, slyšel v Seville.
O to silnější byla podpora fanoušků Celty Vigo. Před domácím zápasem španělské ligy s Rayem Vallecanem vyzval fanklub příznivce, aby přišli na stadion s nalakovanými nehty. Z původně nenápadné výzvy se stal masový projev solidarity. Tisíce lidí dorazily na tribuny s namalovanými nehty, někteří hráči se ke gestu připojili i přímo na hřišti.
Na sociálních sítích se už během zápasu, který Celta suverénně ovládla, začalo šířit Iglesiasovo jméno. Lidé se zajímali o jeho příběh i postoje.
Třiatřicetiletý hráč během kariéry prošel kluby jako Zaragoza, Betis nebo Leverkusen. Širší pozornost na sebe poprvé výrazně upoutal v roce 2020, kdy si začal lakovat nehty na podporu hnutí Black Lives Matter.
Ne všichni jeho gesto respektovali. „Když čtete reakce, uvědomíte si, že něco není v pořádku. Byly chvíle, kdy jsem si říkal, jestli má smysl se dál ozývat. Pak ale vidíte všechny ty lidi, kteří vás podporují, a dojde vám, že to za to stojí,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro španělská média.
Sportovec dělá různé věci proti stresu, vysvětlil olympionik Fuksa své nehty
Iglesias vysvětlil, že nalakovanými nehty nevyjadřuje pouze postoj proti rasismu, ale i proti homofobii. A zároveň přiznal, že se mu to prostě líbí. V českém sportovním prostředí by určitě našel podporu v olympijském vítězi Martinu Fuksovi, který si před pařížskými závody maloval nehty pro štěstí i jako boj proti stresu.
Přestože Iglesias bojuje za práva sexuálních menšin, k žádné se nehlásí. Žije ve vztahu s influencerkou Marií Valerovou, která se na sociálních sítích věnuje módě, cestování i vlastnímu podcastu.