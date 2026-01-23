Fotbalista čelil urážkám kvůli nalakovaným nehtům, fanoušci si je namalovali taky

David Chuchma
  10:26
Fotbalista Borja Iglesias se na stadionu ve španělské Seville stal terčem sprostých urážek. Důvod? Útočník Celty Vigo nastoupil s nalakovanými nehty. Zatímco malá část lidí mu nadávala, většina příznivců se ho gestem solidarity zastala.
Iglesias se pochlubil nalakovanými nehty.

Iglesias se pochlubil nalakovanými nehty. | foto: Instagram @

Borja Iglesias slaví se spoluhráči z Celty Vigo třetí gól proti Barceloně,...
Borja Iglesias z Betisu přeskakuje sparťanského brankáře Petera Vindahla v...
Borja Iglesias (vlevo) z Betisu se raduje ze vstřelené branky proti Barceloně.
Ronald Araújo (vlevo) z Barcelony a Borja Iglesias z Betisu se přetlačují v...
7 fotografií

Iglesias dlouhodobě nastupuje s černě nalakovanými nehty – symbolem, který sám vysvětluje jako osobní formu boje proti rasismu a nenávisti. Jiní si to však vykládají po svém a berou to jako příležitost k urážkám. „Chcípni, zas*aný bu*erante“ nebo „tep*ouši pryč z fotbalu“, slyšel v Seville.

O to silnější byla podpora fanoušků Celty Vigo. Před domácím zápasem španělské ligy s Rayem Vallecanem vyzval fanklub příznivce, aby přišli na stadion s nalakovanými nehty. Z původně nenápadné výzvy se stal masový projev solidarity. Tisíce lidí dorazily na tribuny s namalovanými nehty, někteří hráči se ke gestu připojili i přímo na hřišti.

rccelta

VITORIA

#Celta #LALIGAEASPORTS

18. ledna 2026 v 20:28, příspěvek archivován: 22. ledna 2026 v 12:06
oblíbit odpovědět uložit

Na sociálních sítích se už během zápasu, který Celta suverénně ovládla, začalo šířit Iglesiasovo jméno. Lidé se zajímali o jeho příběh i postoje.

Třiatřicetiletý hráč během kariéry prošel kluby jako Zaragoza, Betis nebo Leverkusen. Širší pozornost na sebe poprvé výrazně upoutal v roce 2020, kdy si začal lakovat nehty na podporu hnutí Black Lives Matter.

Ne všichni jeho gesto respektovali. „Když čtete reakce, uvědomíte si, že něco není v pořádku. Byly chvíle, kdy jsem si říkal, jestli má smysl se dál ozývat. Pak ale vidíte všechny ty lidi, kteří vás podporují, a dojde vám, že to za to stojí,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro španělská média.

Sportovec dělá různé věci proti stresu, vysvětlil olympionik Fuksa své nehty

Iglesias vysvětlil, že nalakovanými nehty nevyjadřuje pouze postoj proti rasismu, ale i proti homofobii. A zároveň přiznal, že se mu to prostě líbí. V českém sportovním prostředí by určitě našel podporu v olympijském vítězi Martinu Fuksovi, který si před pařížskými závody maloval nehty pro štěstí i jako boj proti stresu.

Přestože Iglesias bojuje za práva sexuálních menšin, k žádné se nehlásí. Žije ve vztahu s influencerkou Marií Valerovou, která se na sociálních sítích věnuje módě, cestování i vlastnímu podcastu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Hradec Králové B vs. Liberec BFotbal - - 23. 1. 2026:Hradec Králové B vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.60
  • 2.80
Liberec vs. Montréal CFFotbal - - 23. 1. 2026:Liberec vs. Montréal CF //www.idnes.cz/sport
23. 1. 11:30
  • 1.65
  • 3.79
  • 4.13
Ried vs. Č. BudějoviceFotbal - - 23. 1. 2026:Ried vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 1. 12:00
  • 1.41
  • 4.35
  • 5.57
Kratovo vs. SlováckoFotbal - - 23. 1. 2026:Kratovo vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
23. 1. 13:00
  • 6.13
  • 4.28
  • 1.39
Hertha Wels vs. TáborskoFotbal - - 23. 1. 2026:Hertha Wels vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
23. 1. 14:00
  • 2.92
  • 3.53
  • 2.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Fotbalista čelil urážkám kvůli nalakovaným nehtům, fanoušci si je namalovali taky

Iglesias se pochlubil nalakovanými nehty.

Fotbalista Borja Iglesias se na stadionu ve španělské Seville stal terčem sprostých urážek. Důvod? Útočník Celty Vigo nastoupil s nalakovanými nehty. Zatímco malá část lidí mu nadávala, většina...

23. ledna 2026  10:26

Welsford na oblíbeném závodě znovu vítězí, ovládl třetí etapu Tour Down Under

Sam Welsford se raduje z triumfu ve 3. etapě Tour Down Under.

Třetí etapu cyklistického závodu Tour Down Under vyhrál v hromadném spurtu Australan Sam Welsford. Třicetiletý jezdec stáje Ineos Grenadiers triumfoval před vítězem úvodní etapy Dánem Tobiasem Lundem...

23. ledna 2026  10:25

Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude předávat americký prezident Donald Trump. Společně s ním se úkolu zhostí šéf FIFA Gianni Infantino, který to...

23. ledna 2026  10:14

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Američanka Mikaela Shiffrinová jede slalom ve Špindlerově Mlýně.

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...

23. ledna 2026  9:55

Kulisu v Novém Městě nevytěsníte. Nikde jinde jsem to nezažila, vypráví Plecháčová

Ilona Plecháčová na tratii sprintu v Hochfilzenu.

Ilona Plecháčová rozhodně nesbírá biatlonové zkušenosti postupně a po malých krůčcích. Její první start mezi elitou byla ženská štafeta na mistrovství světa v Lenzerheide, debut ve Světovém poháru...

23. ledna 2026  9:54

I první liga je teď pro mě těžká písemka, říká brankář Svoboda. Extraligu odmítl

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Mohl pokračovat v zahraničí, jít do extraligy. Hokejový brankář Miroslav Svoboda se ale po konci ve finském Vaasan Sport, v němž v aktuální sezoně odchytal jen dvě utkání, vrátil po 13 letech do...

23. ledna 2026  9:19

Sudí okradli Philadelphii, ta se ale nedala. Curry vystřelil už deset tisíc trojek

Tyrese Maxey najíždí do koše, Kevin Durant jeho ránu blokuje.

Basketbalisté Los Angeles Clippers ve třetím městském derby v této sezoně v NBA podruhé zdolali Lakers, čtvrteční zápas vyhráli 112:104. Nejlepším střelcem vítězů byl s 24 body Kawhi Leonard, který...

23. ledna 2026  8:47

Fanoušci se v Kazachstánu svlékli do boratovských plavek. Skončili ve vězení

Belgičtí fanoušci při utkání v Kazachstánu oblékli takzvané boratovské plavky.

Tři belgičtí fanoušci skončili v Astaně na pět dní ve vězení. Soud je potrestal za narušení veřejného pořádku při utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Kajratem Almaty a Bruggami (1:4). Během zápasu se...

23. ledna 2026  8:47

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hertlův gól výsledek korigoval

David Pastrňák sleduje puk.

Hokejisté Bostonu ve čtvrtek v NHL uspěli těsně 4:3 nad Vegas. Dvěma asistencemi a hlavně rozdílovou brankou se o to zasloužil hvězdný forvard David Pastrňák. Za hosty se mezi střelce zapsal i Tomáš...

23. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Musí se sejít úplně všechno, ví Příleská před finále. Střetně se i s parťačkou?

Česká brankářka Nikola Příleská inkasuje ve finále mistrovství světa.

Reprezentační gólmanka Nikola Příleská hájí branku vítkovických florbalistek devátou sezonu. S družstvem získala šest mistrovských titulů, třikrát český pohár. Nyní ji čeká další velká bitva v Poháru...

23. ledna 2026  8:15

Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

Italský prezident Sergio Mattarella s olympijskou pochodní.

Utíká to. Do italských zimních olympijských her zbývají už jen dva týdny. Ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu Plénum Českého olympijského výboru schválilo 113člennou nominaci. Od pátku si mohou...

23. ledna 2026  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.