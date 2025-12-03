Bolšunov se během semifinále sprintu dostal do konfliktu s Aleksandrem Bakurovem. Na trati se oba několikrát střetli, věhlasnější z dvojice běžců upadl a ztratil šanci na postup. Frustrovaně pak doběhl až jako šestý, Bakurov se zlomenou hůlkou čtvrtý – ani jeden se do finále neprobojoval.
Po dojezdu vzalo fair play za své. Bolšunov se rozběhl k soupeři, prudce do něj narazil ramenem a loktem a poslal ho přes dřevěnou bariéru. Bakurov si při pádu zranil loket a čekají ho dva týdny mimo závodní tratě.
„Nic takového nemá ve sportu co dělat. Omluvu nečekám, stejně by nic nezměnila,“ uvedl zraněný Bakurov pro ruská média.
Bolšunov, který v minulosti neváhal veřejně podporovat kremelskou politiku i během oslav výročí anexe Krymu, incident hájil podrážděně. „Asi mě čeká zákaz na několik závodů, protože jsem prý ten, kterého všichni milují,“ pronesl ironicky.
Očekávaný tvrdý trest se však nekonal. Přestože šlo o surový zákrok, svaz hvězdě udělil pouze distanc na jeden start. Nejde přitom o Rusův první exces – například v roce 2021 ve finském Lahti Bolšunov udeřil hůlkou finského soupeře a po projetí cílem jej srazil k zemi.
Bolšunov v nejbližších týdnech pravděpodobně přijde v domácím poháru o konkurenci. Po úterním rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu CAS se totiž někteří ruští běžci na lyžích vrátí do Světového poháru a dostanou šanci zabojovat jako neutrální sportovci o olympijské hry v Itálii. To se však nebude týkat těch, kteří jsou spojeni s armádou nebo se účastnili propagandistických akcí na podporu války na Ukrajině – jako například Bolšunova, člena Národní gardy Ruské Federace.