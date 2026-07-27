„Na život se občas podíváme z pořádné zatáčky, nečekaně a rychle. Poslední dny jsou pořádně výživné. Bolesti a strasti ale zákonitě musí vystřídat radosti a slasti, tak těm už jdeme teď všichni společně naproti,“ napsal Hradilek na Instagramu.
Co přesně ho do nemocnice přivedlo, zatím neuvedl. Fanouškům pouze poděkoval za ohleduplnost a pochopení s tím, že bude nějakou dobu mimo dosah sociálních sítí.
Pod příspěvkem se rychle objevila vlna podpory. Brzké uzdravení mu popřáli například biatlonisté Eva Puskarčíková a Michal Krčmář nebo herec Marek Adamczyk.
„Kamaráde, tebe mám spojeného jen se samými dobrými zprávami, a ty takhle? Tak to tedy vůbec. Dej se hezky brzo do pucu,“ vzkázal mu manžel olympijské vítězky Evy Adamczykové.
S manželi Adamczykovými se Hradilek potkal v roce 2023 v soutěži StarDance, v níž postoupil až do finále. Letos na jaře pak ovládl reality show Asia Express po boku cyklisty Tomáše Slavíka. Také ten svému parťákovi z cestovatelské soutěže poslal stručný vzkaz podpory: „Drž to pevně, brácho.“
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