Moment přišel zhruba v polovině zápasu, kdy byl míč mimo hru u dělící čáry. Lopes bez zjevného kontaktu klesl k zemi a k brankáři okamžitě přispěchali lékaři.
Několik hráčů Nantes mezitím zamířilo k postranní čáře, kde si vzali vodu a drobné občerstvení, aby po západu slunce mohli přerušit půst.
Ve Francii přitom oficiální přestávky z náboženských důvodů nejsou povoleny. Fotbalové autority dlouhodobě zastávají striktní výklad pravidel a utkání se kvůli ramadánu nepřerušují. Právě proto celý moment vyvolal tolik pozornosti i spekulací o skutečné povaze Lopesova zranění.
V jiných světových soutěžích je přitom přístup odlišný. Anglická Premier League už od roku 2021 umožňuje krátké přerušení po západu slunce, stejný model následně přijala i německá Bundesliga.
Lopes se po chvíli zvedl a pomalu se vracel do branky, čímž spoluhráčům poskytl několik cenných sekund navíc. Zda šlo o promyšlený krok, klub oficiálně nepotvrdil. Na sociálních sítích však převládá přesvědčení, že se jednalo o nenápadné gesto solidarity vůči spoluhráčům.
|
Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc
Nantes nakonec zvítězilo 2:0, což je pro tým bojující o záchranu v nejvyšší francouzské soutěži Ligue 1 důležitý výsledek. Přesto se po utkání víc než samotné skóre řeší právě tento moment.
Ramadán letos probíhá od 17. února do 19. března. Muslimové během něj drží půst od úsvitu do západu slunce jako projev víry a oddanosti.