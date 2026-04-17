Radostnou novinku oznámil ve čtvrtek 16. dubna ve večerních hodinách na svém Instagramu. V příspěvku sdílel snímek přímo z porodnice, na němž drží novorozenou dceru v náručí. Přidal i společnou fotografii s partnerkou.
„Bůh žehnej. Čistá, čistá síla lásky novorozené Eleonoře, mé prvorozené dceři, a její matce, která dnes ukázala nesmírnou sílu,“ připsal k fotografiím.
Procházka ještě o víkendu nastoupil v Miami k boji o titul v polotěžké váze proti Novozélanďanovi Carlosi Ulbergovi. Zápas však navzdory slibnému průběhu nedokázal dotáhnout do vítězného konce. Do Česka se vrátil už v pondělí, a načasování porodu tak nemohlo vyjít lépe.
Ani v radostném příspěvku se přitom úplně nevyhnul reakci na dění kolem posledního zápasu. „Do konce týdne se vyjádřím ke všem řečem, které teď kolem mého posledního boje kolují,“ naznačil směrem ke kritikům.
V závěru se ale zaměřil na své vlastní nastavení i novou životní roli. „Hlavní bod v boji i v životě je zůstat věrný tomu, čemu věříte, a být připraven za to bojovat a obětovat cokoliv. Tohle byl určitě můj titulový zápas života a cítím se jako šampion,“ dodal.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Pod příspěvkem bojovníka, který na sociálních sítích patří k nejsledovanějším českým sportovcům, se během krátké chvíle objevily tisíce gratulací z celého světa, a to nejen od fanoušků, ale i od dalších sportovců a osobností z showbyznysu.