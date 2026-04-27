Do kabiny za hráči pak po zápase dorazil speciální gratulant – herec Ivan Trojan, který s fotbalisty triumf nadšeně oslavoval a s každým si vítězně plácl.
|
Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli
Na oplátku slyšel skandování: „Bóžo, děkujem!“, čímž hráči Bohemians odkazovali na jeho roli v oblíbeném komediálním seriálu Okresní přebor. V něm Trojan ztvárnil Bohumíra „Bóžu“ Zenkla, svérázného trenéra TJ Slavoj Houslice, který proslul tvrdou disciplínou i nekompromisními pokutami za nadváhu.
Trojan patří mezi známé fanoušky vršovického klubu. Pravidelně navštěvuje důležitá utkání, v Ďolíčku dokonce oslavil i své 60. narozeniny při charitativní exhibici mezi týmem hvězd Real Top Praha, kde působí jako kapitán, a starou gardou Bohemians.
Herec ale nebyl jedinou známou tváří, která přišla vršovický klub podpořit. Videem přímo z tribuny a několika snímky se na sociálních sítích pochlubila také zpěvačka Helena Vondráčková, která dorazila v doprovodu manžela Martina Michala. V zákulisí se navíc setkala i s legendárním Antonínem Panenkou.
K příspěvku na instagramu připsala: „Bylo to krásné utkání, v konci napínavé… Prý mám chodit častěji, protože nosím štěstí.“