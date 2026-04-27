Speciální gratulant v kabině Bohemians. Z tribuny fandila i Vondráčková

  11:05
Fotbalisté Bohemians o víkendu vybojovali cenné vítězství 2:0 nad Spartou, díky kterému se po posledním kole základní části vyhnuli skupině o udržení. K úspěchu je v domácím Ďolíčku hnaly i známé tváře.

Do kabiny za hráči pak po zápase dorazil speciální gratulant – herec Ivan Trojan, který s fotbalisty triumf nadšeně oslavoval a s každým si vítězně plácl.

Na oplátku slyšel skandování: „Bóžo, děkujem!“, čímž hráči Bohemians odkazovali na jeho roli v oblíbeném komediálním seriálu Okresní přebor. V něm Trojan ztvárnil Bohumíra „Bóžu“ Zenkla, svérázného trenéra TJ Slavoj Houslice, který proslul tvrdou disciplínou i nekompromisními pokutami za nadváhu.

Trojan patří mezi známé fanoušky vršovického klubu. Pravidelně navštěvuje důležitá utkání, v Ďolíčku dokonce oslavil i své 60. narozeniny při charitativní exhibici mezi týmem hvězd Real Top Praha, kde působí jako kapitán, a starou gardou Bohemians.

Domácí fanoušci během zápasu proti Spartě.
Fotbalisté Bohemians slaví gól proti Spartě, který dal Lukáš Hůlka (vpravo).
Milan Ristovski slaví společně s Vojtěchem Smržem úvodní gól v 60. minutě utkání proti Spartě.
Fotbalisté Bohemians oslavují vítězství nad Spartou.
Herec ale nebyl jedinou známou tváří, která přišla vršovický klub podpořit. Videem přímo z tribuny a několika snímky se na sociálních sítích pochlubila také zpěvačka Helena Vondráčková, která dorazila v doprovodu manžela Martina Michala. V zákulisí se navíc setkala i s legendárním Antonínem Panenkou.

Tak nás včera kamarád Jarda Kadlec, Martinův bývalý spoluhráč z Bohemky, pozval se svojí ženou na fotbal Bohemians x Sparta. Bylo to krásné utkání, v konci napínavé... Prý mám chodit častěji, protože nosím štěstí. ⚽️ Jestlipak víte, jak to dopadlo?

K příspěvku na instagramu připsala: „Bylo to krásné utkání, v konci napínavé… Prý mám chodit častěji, protože nosím štěstí."

