Černému dresu dominuje výrazný žlutý pruh, který má připomínat reflexní prvky na uniformách lidí, kteří v Norsku pracují po setmění.
Klub tím chce upozornit na zaměstnance, bez kterých by běžný život nemohl fungovat. Na řidiče, zdravotníky, pracovníky hotelů, pekaře, námořníky, taxikáře nebo další lidi, kteří nastupují do práce právě v době, kdy se ostatní ukládají ke spánku.
„Když se setmí a mnozí z nás končí pracovní den, jiní se teprve připravují začít,“ popisuje Bodö/Glimt nápad, který za novým dresem stojí.
Klub představil deset různých lidí, ukázal jejich práci a každodenní realitu.
Mezi ně patří třeba pekař Ola Berbusmel. Ten během noční směny připravuje pečivo tak, aby se obyvatelé Bodö mohli ráno probudit a koupit si čerstvé výrobky.
Dres, vyrobený společností Puma, je z 95 procent z materiálu RE, který využívá recyklovaný textilní odpad, například z výrobních odstřižků, vadných výrobků nebo starého oblečení.