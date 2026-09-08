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Dresy pro pekaře i taxikáře! Bodö/Glimt vzdalo hold lidem pracujícím v noci

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  16:30
Klub se rozhodl představit deset různých lidí přímo při jejich práci a ukázat...

Klub se rozhodl představit deset různých lidí přímo při jejich práci a ukázat jejich každodenní realitu. | foto: CityLife

Jsou zvyklí hrát ve žluté, tentokrát ale Bod&#248;/Glimt sáhlo po černé barvě
Klub tím chce upozornit na zaměstnance, bez kterých by běžný život nemohl...
Bodo/Glimt představilo třetí sadu dresů pro aktuální sezonu.
Bodo/Glimt představilo třetí sadu dresů pro aktuální sezonu.
8 fotografií
Fotbalisté Bodö/Glimt jsou zvyklí hrát ve žluté, tentokrát ale oblékli černou. Norský klub představil třetí sadu dresů, která je poctou lidem, kteří pracují ve chvíli, kdy většina země spí.

Černému dresu dominuje výrazný žlutý pruh, který má připomínat reflexní prvky na uniformách lidí, kteří v Norsku pracují po setmění.

Klub tím chce upozornit na zaměstnance, bez kterých by běžný život nemohl fungovat. Na řidiče, zdravotníky, pracovníky hotelů, pekaře, námořníky, taxikáře nebo další lidi, kteří nastupují do práce právě v době, kdy se ostatní ukládají ke spánku.

bodoglimt

Lysene slukkes Arbeidet fortsetter
For dem som holder Norge i gang. ⚡️
Les mer på glimt.no

4. září 2026 v 2:00, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 12:50
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„Když se setmí a mnozí z nás končí pracovní den, jiní se teprve připravují začít,“ popisuje Bodö/Glimt nápad, který za novým dresem stojí.

Klub představil deset různých lidí, ukázal jejich práci a každodenní realitu.

Mezi ně patří třeba pekař Ola Berbusmel. Ten během noční směny připravuje pečivo tak, aby se obyvatelé Bodö mohli ráno probudit a koupit si čerstvé výrobky.

Dres, vyrobený společností Puma, je z 95 procent z materiálu RE, který využívá recyklovaný textilní odpad, například z výrobních odstřižků, vadných výrobků nebo starého oblečení.

goal

There is a SPECIAL story behind Bodø/Glimt's new third kit for the 2026/27 season.

The shirt has heen totally dedicated to those who keep Norway moving throughout the night... like healthcare workers, ferry crews, taxi drivers, bakers, airport teams and bus drivers.

The fluorescent yellow stripe on the shirt is inspired by workers who need to be visible in the dark.

What a beautiful idea

8. září 2026 v 12:47, příspěvek archivován: 8. září 2026 v 12:52
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Témata: Bodö/Glimt, Puma SE

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Tubellová vs. PalicováTenis - 1. kolo - 8. 9. 2026:Tubellová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 4:4
  • 1.48
  • -
  • 2.62
Mladá Boleslav vs. LitvínovHokej - - 8. 9. 2026:Mladá Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
8. 9. 17:00
  • 1.95
  • 4.02
  • 3.17
Sabalenková vs. NoskováTenis - Čtvrtfinále - 8. 9. 2026:Sabalenková vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
8. 9. 17:30
  • 1.38
  • -
  • 3.26
Trenčín vs. ZvolenHokej - - 8. 9. 2026:Trenčín vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
8. 9. 18:00
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