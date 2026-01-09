Stejně jako hrdinové z Jamajky, o nichž v devadesátých letech vznikl legendární film Kokosy na sněhu, se i thajští sportovci k bobování dostali spíš náhodou. Většina z nich o tomto sportu před vstupem do týmu nikdy neslyšela.
„Mám ráda rychlost a různé hry. Když jsem bobování viděla poprvé, připadalo mi to jako jízda ferrari na ledě,“ popsala své první dojmy jedna z členek týmu ve videu Mezinárodního olympijského výboru.
Další člen týmu vzpomíná na podobný začátek. „Býval jsem sprinter a jednou se mě trenér zeptal, jestli nechci zkusit jiný sport. Boby? Vůbec jsem nevěděl, co to je. Musel jsem si to najít na YouTube a Facebooku,“ vypráví. Právě sociální sítě a internet se tak pro mnohé staly prvním kontaktem s ledovou disciplínou, kterou do té doby znali maximálně z filmu.
Trénink v tropických podmínkách však vyžaduje velkou dávku kreativity. Otec jednoho ze sportovců proto postavil repliku olympijského bobu podle modelu z her v Pchjongčchangu.
„Šli jsme centimetr po centimetru. Nakonec jsme vytvořili bob úplně stejný jako ten, který je v tréninkovém areálu,“ popisuje jeden z členů thajského týmu. Většina přípravy tak probíhá v horku, bez ledu a bez sněhu.
Když se pak sportovci poprvé dostali do zimního prostředí, přišel šok. „Říkal jsem si: Co to je? Byla mi opravdu velká zima,“ přiznává další z nich. Přesto mají všichni společný cíl. Chtějí se s týmem dostat až na olympiádu. „Myslím, že je všechno možné. Můžeme to v Milánu a Cortině zvládnout,“ shodují se.
Aby se však thajský olympijský sen skutečně naplnil, čeká tým ještě jeden zásadní úkol – musí výrazně zlepšit své výsledky v kvalifikačních závodech.