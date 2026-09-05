Pro Bleska McQueena je to přitom návrat na místo, kam podle svého příběhu tak trochu patří. Zatímco tentokrát ale nebude soupeřit o Piston Cup, čeká ho skutečná Monza, jeden z nejslavnějších okruhů světa motorsportu.
Důvodem je dvacáté výročí premiéry filmu Auta, který v roce 2006 představil fanouškům závodění legendární červený vůz s číslem 95. Disney a F1 navíc letos prodloužily své partnerství až do roku 2028 a právě Monza se stala jednou z hlavních oslav tohoto spojení.
McQueen se na okruhu představí v novém vzhledu inspirovaném formulí 1 a jeho design nezůstane pouze u něj. Speciální úpravy se dočká také oficiální safety car Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, který dostane unikátní motivy z filmu Auta.
„Mnoho fanoušků díky filmu Auta poznalo vzrušení ze závodů,“ vysvětlila obchodní ředitelka F1 Emily Prazerová. Podle ní je zapojení Bleska McQueena zábavným způsobem, jak oslavit závody i samotnou podstatu motorsportu.
A není to poprvé, co se světy Disneyho a formule 1 propojily. Loni se při závodě v Las Vegas objevili Mickey Mouse a jeho přátelé. Tentokrát ale F1 sáhla po postavě, která má k závodění přece jen o něco blíž.