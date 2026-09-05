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Blesk McQueen na formuli 1! Oblíbený filmový hrdina se projede po slavné Monze

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  10:00
Fanoušci formule 1 v Monze tento víkend uvidí pořádně netradičního účastníka -...

Fanoušci formule 1 v Monze tento víkend uvidí pořádně netradičního účastníka - Bleska McQueena. | foto: Profimedia.cz

Fanoušci formule 1 v Monze tento víkend uvidí pořádně netradičního účastníka -...
McQueen se na okruhu představí v novém vzhledu inspirovaném formulí 1.
McQueen se na okruhu představí v novém vzhledu inspirovaném formulí 1.
Po legendárním italském okruhu v Monze se v neděli projede Blesk McQueen.
6 fotografií
Fanoušci formule 1 v Monze tento víkend uvidí netradičního účastníka. Po legendárním italském okruhu se totiž projede Blesk McQueen, hlavní hrdina animované série Auta. Filmová hvězda dostane dokonce vlastní čestné kolo před Velkou cenou Itálie.

Pro Bleska McQueena je to přitom návrat na místo, kam podle svého příběhu tak trochu patří. Zatímco tentokrát ale nebude soupeřit o Piston Cup, čeká ho skutečná Monza, jeden z nejslavnějších okruhů světa motorsportu.

Důvodem je dvacáté výročí premiéry filmu Auta, který v roce 2006 představil fanouškům závodění legendární červený vůz s číslem 95. Disney a F1 navíc letos prodloužily své partnerství až do roku 2028 a právě Monza se stala jednou z hlavních oslav tohoto spojení.

McQueen se na okruhu představí v novém vzhledu inspirovaném formulí 1 a jeho design nezůstane pouze u něj. Speciální úpravy se dočká také oficiální safety car Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, který dostane unikátní motivy z filmu Auta.

„Mnoho fanoušků díky filmu Auta poznalo vzrušení ze závodů,“ vysvětlila obchodní ředitelka F1 Emily Prazerová. Podle ní je zapojení Bleska McQueena zábavným způsobem, jak oslavit závody i samotnou podstatu motorsportu.

f1

It’s not every day you get to be in the presence of a seven-time Piston Cup champion ‍

Welcome to the paddock, Lightning McQueen! ⚡️

#F1 #Formula1 #ItalianGP

3. září 2026 v 18:30, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 17:31
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A není to poprvé, co se světy Disneyho a formule 1 propojily. Loni se při závodě v Las Vegas objevili Mickey Mouse a jeho přátelé. Tentokrát ale F1 sáhla po postavě, která má k závodění přece jen o něco blíž.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Slavia C vs. PísekFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Slavia C vs. Písek //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.80
  • 4.00
  • 1.52
Motorlet Praha vs. Aritma PrahaFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Motorlet Praha vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.20
  • 6.00
  • 13.00
Loko Praha vs. BenešovFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Loko Praha vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 11.00
  • 5.80
  • 1.20
Ml. Boleslav B vs. ZápyFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2026:Ml. Boleslav B vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 3.10
  • 2.30
Finsko vs. ČeskoFlorbal - - 5. 9. 2026:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 9. 13:00
  • 2.79
  • 5.00
  • 1.90
Newcastle vs. BournemouthFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Newcastle vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5. 9. 13:30
  • 2.10
  • 3.84
  • 3.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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