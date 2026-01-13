Zápas Abdelkaderové s Němkou Lorenou Schädelovou trval jen 37 minut a skončil debaklem 0:6, 0:6. Egypťanka během něj uhrála pouhé tři výměny – dvě po dvojchybách soupeřky a jednu po jejím zkaženém úder
Sama nasbírala 20 dvojchyb ve 24 pokusech o podání, opakovaně si nebyla jistá, odkud má servírovat, a měla potíže vůbec přehodit míč přes síť.
|
Videozáznam duelu se rychle rozšířil po sociálních sítích a vyvolal vlnu pobavení i pobouření. Mezinárodní tenisová federace (ITF) i keňský svaz následně reagovaly společným prohlášením. Obě instituce zdůraznily, že v tuto chvíli je pro ně klíčové ochránit obě hráčky, a proto jim nabídly podporu. Zároveň odmítly poskytovat rozhovory a záznam zápasu byl stažen z oficiálních stránek.
Za vzniklou blamáž však kritika míří především na pořadatele. „Neměli bychom útočit na samotnou hráčku, ale na ty, kdo jí umožnili nastoupit,“ napsal na sociálních sítích Sascha Bajin, bývalý trenér Karolíny Plíškové.
Jak se vůbec mohla Abdelkaderová na turnaj dostat? Do podniku ITF W35 v Nairobi přišlo pět žádostí o divokou kartu, původně je obdržely tři zahraniční tenistky a dvě Keňanky.
Jedna z domácích hráček však účast na poslední chvíli zrušila a organizátoři přidělili volné místo Egypťance, aby byl zachován počet afrických účastnic. Počítali s tím, že každý žadatel splňuje alespoň základní výkonnostní úroveň – což se v tomto případě ukázalo jako velký omyl.
„Uznáváme, že tato karta neměla být udělena. Přehodnotíme systém, aby se podobná situace už neopakovala,“ uvedl keňský svaz. ITF dodala, že nyní zvažuje zavedení minimálních výkonnostních kritérií pro udělování divokých karet.
Zmatek panuje i kolem samotné hráčky. Egyptská tenisová federace uvedla, že o Abdelkaderové nemá žádné záznamy, není mezi registrovanými tenistkami a podle jejích informací nyní ani nežije v Egyptě. „Na udělení této divoké karty jsme neměli žádný podíl,“ zdůraznil svaz.
ITF přitom krátce před utkáním vytvořila Abdelkaderové oficiální profil, v němž stálo, že hraje pravou rukou a s tenisem začala ve čtrnácti letech. Internet si však z této informace dělá legraci – výkon z Nairobi spíš připomínal někoho, kdo drží raketu vůbec poprvé.
Na sociálních sítích už kolují posměšné přezdívky i fotografie ženy vystupující pod jejím jménem, jak odpočívá u bazénu s nápisem „Dobíjím baterky“. Pro tenisové organizace však nejde o vtip. Spíš o ostudu, která odkryla vážnou díru v systému udělování divokých karet.