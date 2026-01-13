Jak se amatérka dostala k divoké kartě? Neútočte na ni, píše bývalý kouč Plíškové

David Chuchma
  13:40
Na turnaji ITF v keňském Nairobi se minulý týden odehrála scéna, která se spíš než profesionálnímu tenisu podobala amatérskému sparingu. Jednadvacetiletá Egypťanka Hajar Abdelkaderová nastoupila do utkání prvního kola díky divoké kartě, přestože podle všeho neměla ani základní herní dovednosti. Proč se do turnaje přihlásila a jak se k účasti vůbec dostala, zůstává nejasné.

Zápas Abdelkaderové s Němkou Lorenou Schädelovou trval jen 37 minut a skončil debaklem 0:6, 0:6. Egypťanka během něj uhrála pouhé tři výměny – dvě po dvojchybách soupeřky a jednu po jejím zkaženém úder

Sama nasbírala 20 dvojchyb ve 24 pokusech o podání, opakovaně si nebyla jistá, odkud má servírovat, a měla potíže vůbec přehodit míč přes síť.

Držela raketu poprvé? Tenistka šokovala, udělala 20 dvojchyb a získala jen tři body

Videozáznam duelu se rychle rozšířil po sociálních sítích a vyvolal vlnu pobavení i pobouření. Mezinárodní tenisová federace (ITF) i keňský svaz následně reagovaly společným prohlášením. Obě instituce zdůraznily, že v tuto chvíli je pro ně klíčové ochránit obě hráčky, a proto jim nabídly podporu. Zároveň odmítly poskytovat rozhovory a záznam zápasu byl stažen z oficiálních stránek.

Za vzniklou blamáž však kritika míří především na pořadatele. „Neměli bychom útočit na samotnou hráčku, ale na ty, kdo jí umožnili nastoupit,“ napsal na sociálních sítích Sascha Bajin, bývalý trenér Karolíny Plíškové.

Jak se vůbec mohla Abdelkaderová na turnaj dostat? Do podniku ITF W35 v Nairobi přišlo pět žádostí o divokou kartu, původně je obdržely tři zahraniční tenistky a dvě Keňanky.

Jedna z domácích hráček však účast na poslední chvíli zrušila a organizátoři přidělili volné místo Egypťance, aby byl zachován počet afrických účastnic. Počítali s tím, že každý žadatel splňuje alespoň základní výkonnostní úroveň – což se v tomto případě ukázalo jako velký omyl.

„Uznáváme, že tato karta neměla být udělena. Přehodnotíme systém, aby se podobná situace už neopakovala,“ uvedl keňský svaz. ITF dodala, že nyní zvažuje zavedení minimálních výkonnostních kritérií pro udělování divokých karet.

Sabalenková si žertovně řekla o svatbu. Už zase. Pobavila tribuny i partnera

Zmatek panuje i kolem samotné hráčky. Egyptská tenisová federace uvedla, že o Abdelkaderové nemá žádné záznamy, není mezi registrovanými tenistkami a podle jejích informací nyní ani nežije v Egyptě. „Na udělení této divoké karty jsme neměli žádný podíl,“ zdůraznil svaz.

ITF přitom krátce před utkáním vytvořila Abdelkaderové oficiální profil, v němž stálo, že hraje pravou rukou a s tenisem začala ve čtrnácti letech. Internet si však z této informace dělá legraci – výkon z Nairobi spíš připomínal někoho, kdo drží raketu vůbec poprvé.

Na sociálních sítích už kolují posměšné přezdívky i fotografie ženy vystupující pod jejím jménem, jak odpočívá u bazénu s nápisem „Dobíjím baterky“. Pro tenisové organizace však nejde o vtip. Spíš o ostudu, která odkryla vážnou díru v systému udělování divokých karet.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. Hradec Kr.Hokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
13. 1. 17:30
  • 2.60
  • 4.15
  • 2.30
Liberec vs. Č. BudějoviceHokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Liberec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:00
  • 1.80
  • 4.39
  • 3.60
Sparta vs. LitvínovHokej - 44. kolo - 13. 1. 2026:Sparta vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.40
  • 5.18
  • 6.38
Stuttgart vs. FrankfurtFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Stuttgart vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.70
  • 4.45
  • 4.65
Brynäs vs. FrölundaHokej - - 13. 1. 2026:Brynäs vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
13. 1. 19:00
  • 2.42
  • 4.22
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Snowboardová hvězda Kestenholz zemřel ve švýcarských horách. Smetla ho lavina

Bronzový snowboardista z naganské olympiády Ueli Kestenholz (vpravo) se svými...

Švýcarský olympijský medailista ve snowboardingu Ueli Kestenholz přišel o život při lavinovém neštěstí v kantonu Valais. Padesátiletého majitele bronzu z obřího slalomu z Nagana 1998 v neděli při...

13. ledna 2026  14:26

Zázračný obrat Valentové z 0:5 na 7:5. Krejčíkovou ošetřovali v slzách

Barbora Krejčíková si nechává ošetřovat levé koleno během prvního kola turnaje...

V kvalifikaci zdolala o 23 let starší soupeřku, na úvod hlavní soutěže postoupila přes bývalou vítězku Roland Garros a ve druhém kole ji čeká další grandslamová šampionka. Tereza Valentová zažívá v...

13. ledna 2026  14:12

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Loprais vyhrál etapu a na Rallye Dakar už je třetí, Macík a Prokop mají problémy

Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar

Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na pomyslných stupních vítězů vystřídal Martina Macíka, který má na trati velké problémy a vypadl...

13. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  13:58

Aha… tak on to dojel bez posádky. Jak televizní komentátor přehlédl krizovou jízdu

Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...

Bobový závod ve švýcarském Svatém Mořici přinesl jednu z nejbizarnějších a zároveň nejnebezpečnějších scén letošní zimní sezony. Americký čtyřbob při startu přišel o tři členy posádky, zatímco pilot...

13. ledna 2026  13:48

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

Jak se amatérka dostala k divoké kartě? Neútočte na ni, píše bývalý kouč Plíškové

Absurdita v Nairobi

Na turnaji ITF v keňském Nairobi se minulý týden odehrála scéna, která se spíš než profesionálnímu tenisu podobala amatérskému sparingu. Jednadvacetiletá Egypťanka Hajar Abdelkaderová nastoupila do...

13. ledna 2026  13:40

Nedůstojné! Szoboszlai laxní patičkou daroval soupeři gól, teď schytává kritiku

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání...

Situaci měl naprosto pod kontrolou. Na hranici vlastního vápna vystihl dlouhou přihrávku, udělal pár kroků směrem k bráně a mohl v klidu rozehrát. Jenže záložník fotbalistů Liverpoolu Dominik...

13. ledna 2026  13:01

Bývalý pilot F1 Pizzonia skončil ve vězení. Policie v Texasu ho viní z napadení

Antonio Pizzonia se svými dětmi – synem Antoniem a dcerou Sophié, s nimiž...

Někdejší jezdec formule 1 Antonio Pizzonia byl v Texasu zadržen kvůli podezření z napadení. K incidentu mělo dojít v sobotu, kdy pětačtyřicetiletý Brazilec přihlížel závodu svého syna v juniorském...

13. ledna 2026  12:50

Macháč, Vondroušová, Siniaková i Valentová postupují, Krejčíková se trápí

Barbora Krejčíková na turnaji v Hobartu

Tomáš Macháč, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová postoupili na tenisovém podniku v australském Adelaide do 2. kola, pro Marii Bouzkovou turnaj ve dvouhře končí. Barboru...

13. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  12:49

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Definitivní loučení. Doohan skončil v Alpine i jako rezervní jezdec

Jack Doohan během tréninku v Džiddě.

Australský pilot formule 1 Jack Doohan definitivně končí v týmu Alpine. Po loňské ztrátě soutěžního kokpitu s ním stáj rozvázala smlouvu i pro pozici rezervního jezdce. Představitelé Alpine uvedli v...

13. ledna 2026  12:42

Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli...

Fotbalisty Manchesteru United převezme po Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý Angličan se podle britských médií už dohodl v klubu na základních podmínkách...

13. ledna 2026  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.