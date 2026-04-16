V utkání mezi Rubio Ñu a favorizovanou Olimpií byl po změně stran nařízen pokutový kop. K míči se postavil zkušený útočník Sebastián Ferreira, jeho střelu ale brankář Franco Fragueda dokázal vyrazit. V tu chvíli se zdálo, že je po šanci.
Místo klidného odkopu totiž přišel moment, který na sociálních sítích nemohl zůstat bez povšimnutí. Jeden z bránících hráčů se snažil míč co nejrychleji odehrát pryč, jenže ho z bezprostřední blízkosti napálil přímo do Ferreirovy tváře. Od ní se míč obloukem odrazil zpět před branku a skončil až v síti.
Zatímco střelec penalty jen nevěřícně sledoval, co se právě stalo, obránce zůstal ležet na trávníku s hlavou v dlaních. Gól, který se zrodil z neproměněné penalty, tak paradoxně poslal Olimpii do vedení.
|
Celá situace následně vzbudila velký ohlas mezi fanoušky. „Tohle jsem ještě neviděl,“ psali někteří na sociálních sítích. Jiní si neodpustili ironické poznámky na adresu nešťastného obránce.
Kuriózní moment nakonec výrazně ovlivnil i samotný zápas. Olimpia si duel pohlídala a zvítězila 2:0, čímž si upevnila první místo v tabulce. Pro domácí Rubio Ñu naopak zůstala bizarní penalta symbolem utkání, na které budou chtít co nejrychleji zapomenout.