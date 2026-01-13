V roce 2019 měl za sebou Ronaldo první sezonu v dresu Juventusu. Celek z Turína vyhrál italskou ligu a Portugalec k vítězství přispěl 28 zásahy ve 43 zápasech. Jeho dosahu a charakteristické gólové oslavy se ve své reklamě snažila využít asijská nákupní platforma Shopee.
|
Sparta vyrazila na soustředění, čekají ji dva zápasy, chybí zraněný Eneme
Ve videu, které mělo propagovat výprodejovou akci, byl Ronaldo zachycen, jak se staví k přímému kopu a vsítí precizní branku. Poté předvádí svou ikonickou oslavu, kdy se ve vzduchu otočí a přistane s hlasitým „Siuu“. Místo jásotu fanoušků však následuje ticho, a když se Ronaldo rozhlédne, spatří, že diváci ho ignorují a místo toho se dívají do svých telefonů na aplikaci Shopee.
|
První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín
Následuje zřejmě nejbizarnější část reklamy, kdy se Ronaldův dres změní na oranžový (barva Shopee) a slavný CR7 začne tančit velmi podivný robotický tanec do rytmu dětské písně Baby Shark.
|
Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss
Ačkoliv si v té době Ronaldo od svých fanoušků vyslechl kritiku, singapurský obchodní portál si mnul ruce. Vypuštěním reklamy se prodeje na platformě zvýšily o více než třetinu, přičemž při vyhodnocení dopadu reklamy Singapurci nejvíce ocenili fakt, že se platformě vůbec podařilo Ronalda k podobným tanečním kreacím přemluvit.