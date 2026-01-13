Bizarní fotbalové reklamy pobavily svět. Ronaldo tančí, Messi je robot

,
  10:21
Světové fotbalové hvězdy obvykle vídáme v boji o výhry a trofeje, někdy ale zaujmou ještě víc mimo hřiště. Cristiano Ronaldo tančící jako Baby Shark, Messi coby robot, Neymar v trenýrkách nebo Baroš ve sprše s fanoušky. Přinášíme výběr nejbizarnějších fotbalových reklam, které bavily i šokovaly po celém světě.
Část 1/5

V roce 2019 měl za sebou Ronaldo první sezonu v dresu Juventusu. Celek z Turína vyhrál italskou ligu a Portugalec k vítězství přispěl 28 zásahy ve 43 zápasech. Jeho dosahu a charakteristické gólové oslavy se ve své reklamě snažila využít asijská nákupní platforma Shopee.

Sparta vyrazila na soustředění, čekají ji dva zápasy, chybí zraněný Eneme

Ve videu, které mělo propagovat výprodejovou akci, byl Ronaldo zachycen, jak se staví k přímému kopu a vsítí precizní branku. Poté předvádí svou ikonickou oslavu, kdy se ve vzduchu otočí a přistane s hlasitým „Siuu“. Místo jásotu fanoušků však následuje ticho, a když se Ronaldo rozhlédne, spatří, že diváci ho ignorují a místo toho se dívají do svých telefonů na aplikaci Shopee.

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Následuje zřejmě nejbizarnější část reklamy, kdy se Ronaldův dres změní na oranžový (barva Shopee) a slavný CR7 začne tančit velmi podivný robotický tanec do rytmu dětské písně Baby Shark.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Ačkoliv si v té době Ronaldo od svých fanoušků vyslechl kritiku, singapurský obchodní portál si mnul ruce. Vypuštěním reklamy se prodeje na platformě zvýšily o více než třetinu, přičemž při vyhodnocení dopadu reklamy Singapurci nejvíce ocenili fakt, že se platformě vůbec podařilo Ronalda k podobným tanečním kreacím přemluvit.



Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Mladá Boleslav vs. TáborskoFotbal - - 13. 1. 2026:Mladá Boleslav vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 25.00
  • 14.00
  • 1.04
Andrejevová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 13. 1. 2026:Andrejevová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 1.27
  • -
  • 3.58
Prešov vs. KroměřížFotbal - - 13. 1. 2026:Prešov vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
13. 1. 13:00
  • 1.37
  • 4.68
  • 5.72
Vlašim vs. Dukla BFotbal - - 13. 1. 2026:Vlašim vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
13. 1. 13:00
  • 1.70
  • 4.11
  • 3.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Sledujeme online
Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

13. ledna 2026  11:23

Harden odtlačil O'Neala na pokraj desítky. Dončič se překonává, Lakers prohrávají

James Harden z LA Clippers poskočil v historické tabulce střelců v NBA na...

James Harden se v pondělním programu NBA posunul na deváté místo v historickém pořadí střelců zámořské basketbalové ligy, 32 body podílel na domácím vítězství Los Angeles Clippers 117:109 nad...

13. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  11:19

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

No konečně! Palát utnul trápení, po dvou gólech slyšel: Tvůj výkon byl neuvěřitelný

Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.

Sláva! Tak nějak by se daly do jednoho slova sesumírovat grimasy Ondřeje Paláta po vstřeleném gólu na ledě Minnesoty. Ulevilo se mu, zakřičel si. Měl pořádnou radost. Ještě aby ne, vždyť na přesný...

13. ledna 2026  11:07

Naposledy od začátku. První český kouč Olomoucka nastavuje s vedením koncepci

Matěj Musil hovoří k basketbalistům Olomoucka.

Doba zahraničních trenérů v basketbalovém Olomoucku je u konce. Tedy alespoň prozatím. Po vyhazovu Američana Matta Jonese totiž na trenérskou židli usedl místní rodák Matěj Musil, který je ve 28...

13. ledna 2026  10:44

Bizarní fotbalové reklamy pobavily svět. Ronaldo tančí, Messi je robot

Cristiano Ronaldo za volantem svého Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Světové fotbalové hvězdy obvykle vídáme v boji o výhry a trofeje, někdy ale zaujmou ještě víc mimo hřiště. Cristiano Ronaldo tančící jako Baby Shark, Messi coby robot, Neymar v trenýrkách nebo Baroš...

13. ledna 2026  10:21

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

13. ledna 2026  10:12

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open začalo kvalifikací 12. ledna, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu zasáhne i...

13. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  10:08

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté krátce po startu hromadného závodu v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

13. ledna 2026  9:58

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Kapitán Českých Budějovic Jiří Skalák během zimní přípravy.

Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...

13. ledna 2026  9:54

Kladenský buldok Marcel Marcel: Před bránou leží dolary, to je moje kancelář

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Kladno slaví...

První extraligový gól mi sebrali? Dám si jiný! Marcel Marcel, juniorský vicemistr světa se stejným jménem a příjmením, aby nemusel vysvětlovat, co je jméno a co příjmení, se konečně vepsal do...

13. ledna 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.