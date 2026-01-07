Zápas, který se odehrál ve středu v rámci akce pod hlavičkou ITF, skončil extrémně jednostranným výsledkem. Abdelkadarová proti Němce Loreně Schädelové celkem uhrála pouhé tři body a zaznamenala hned dvacet dvojchyb. Podle diváků působila dojmem, jako by stála na tenisovém kurtu vůbec poprvé. Dva ze tří fiftýnů navíc získala díky dvojchybám soupeřky.
|
Lehečka titul v Brisbane neobhájí, vzdal kvůli bolestem. Nosková postupuje
Na sociálních sítích i diskusních fórech se rychle objevily komentáře upozorňující na to, že hráčka měla problémy se základními tenisovými návyky. V průběhu zápasu si nebyla jistá ani tím, ze které strany má podávat, často držela raketu nezvykle a její servisy opakovaně končily daleko mimo vymezené území.
Celé utkání je dostupné v oficiálním záznamu na webu ITF a mnozí fanoušci jej označují spíš za bizarní podívanou než regulérní soutěžní duel. „Vypadalo to jako parodie na profesionální tenis, ale spíš než smích to vyvolává lítost,“ shodují se diskutující.
|
Mé hodnoty se s organizací už neslučují. Djokovič opouští „své“ hráčské odbory
Největší otázky však míří k samotnému udělení divoké karty. Ta má tradičně sloužit k podpoře talentů, návratu zraněných hráček nebo místních nadějí. V tomto případě ale rozhodnutí organizátorů vyvolalo pochybnosti, zda nebyly upřednostněny jiné než sportovní důvody.
Abdelkadarová ve světovém žebříčku vůbec nefiguruje, její přemožitelka Schädelová je na 1026. místě.