Bizarní chvíle Landa Norrise. Na stupních vítězů ho zasáhla pyrotechnika do hlavy

Autor:
  13:25
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Lando Norris během oslav na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie, 8. 10. 2026

Lando Norris během oslav na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie, 8. 10. 2026 | foto: ČTK

Lando Norris během oslav na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie, 8. 10. 2026
Lando Norris během oslav na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie, 8. 10. 2026
Lando Norris během oslav na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie, 8. 10. 2026
Lando Norris během oslav na stupních vítězů po Velké ceně Brazílie, 8. 10. 2026
8 fotografií
Lando Norris zažil při oslavách vítězství ve Velké ceně Brazílie pořádně horké chvilky. A to doslova. Šestadvacetiletého pilota McLarenu totiž na stupních vítězů v São Paulu zasáhl do hlavy proud jisker z pyrotechniky.

Události předcházela nešťastná souhra náhod. Norrisovi se při jeho tradiční oslavě, během níž prudce udeří lahví šampaňského o pódium, aby efektně vyletěla zátka, láhev roztříštila. Překvapenému závodníkovi zůstalo v ruce pouze její hrdlo. Vzápětí udělal nejistý krok stranou, přímo do proudu jisker, které jej zasáhly do oblasti ucha. Britský jezdec se okamžitě chytil za hlavu, načež ho soupeři ještě postříkali šampaňským.

K bizarnímu incidentu se Norris později vrátil během vysílání na platformě Twitch, kde fanoušky ujistil, že vyvázl bez zranění.

„Moje ucho je v pořádku. Díky za optání! Všichni se ptají, proč jsem k těm jiskrám chodil. Jenže předtím mi vystříklo šampaňské do očí, takže jsem vůbec nic neviděl,“ vysvětlil. „Netušil jsem, kam jdu. Myslím, že si lidé ani neuvědomují, jak moc šampaňské v očích pálí a bolí,“ dodal.

Naštěstí šlo o takzvanou studenou pyrotechniku, která vytváří efektní jiskry při výrazně nižší teplotě než běžné pyrotechnické efekty. To ale neznamená, že Norris o jiskrách vůbec nevěděl.

„Najednou jsem ucítil, jak mi začíná být u ucha docela horko. Nic jsem neviděl, jen jsem to cítil. Už tak jsem byl v šoku z toho, že se mi poprvé v životě rozbila láhev,“ popsal Norris.

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V Brazílii si připsal čtvrtý triumf letošní sezony. Předtím zvítězil ve Velkých cenách Maďarska, Nizozemska a Španělska. Ani to mu však k obhajobě mistrovského titulu nestačilo. Ten si už při předchozí Velké ceně Mexika zajistil dvacetiletý pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Německá stáj navíc s předstihem získala Pohár konstruktérů. Sezona formule 1 bude za dva týdny pokračovat v Las Vegas.

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