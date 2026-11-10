Události předcházela nešťastná souhra náhod. Norrisovi se při jeho tradiční oslavě, během níž prudce udeří lahví šampaňského o pódium, aby efektně vyletěla zátka, láhev roztříštila. Překvapenému závodníkovi zůstalo v ruce pouze její hrdlo. Vzápětí udělal nejistý krok stranou, přímo do proudu jisker, které jej zasáhly do oblasti ucha. Britský jezdec se okamžitě chytil za hlavu, načež ho soupeři ještě postříkali šampaňským.
K bizarnímu incidentu se Norris později vrátil během vysílání na platformě Twitch, kde fanoušky ujistil, že vyvázl bez zranění.
holy shit lando did put his whole damn head into the sparklers i thought it was just the angle https://t.co/GdjJOBd8Sd— andy (@iiiuminateandy) November 8, 2026
„Moje ucho je v pořádku. Díky za optání! Všichni se ptají, proč jsem k těm jiskrám chodil. Jenže předtím mi vystříklo šampaňské do očí, takže jsem vůbec nic neviděl,“ vysvětlil. „Netušil jsem, kam jdu. Myslím, že si lidé ani neuvědomují, jak moc šampaňské v očích pálí a bolí,“ dodal.
Naštěstí šlo o takzvanou studenou pyrotechniku, která vytváří efektní jiskry při výrazně nižší teplotě než běžné pyrotechnické efekty. To ale neznamená, že Norris o jiskrách vůbec nevěděl.
„Najednou jsem ucítil, jak mi začíná být u ucha docela horko. Nic jsem neviděl, jen jsem to cítil. Už tak jsem byl v šoku z toho, že se mi poprvé v životě rozbila láhev,“ popsal Norris.
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V Brazílii si připsal čtvrtý triumf letošní sezony. Předtím zvítězil ve Velkých cenách Maďarska, Nizozemska a Španělska. Ani to mu však k obhajobě mistrovského titulu nestačilo. Ten si už při předchozí Velké ceně Mexika zajistil dvacetiletý pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Německá stáj navíc s předstihem získala Pohár konstruktérů. Sezona formule 1 bude za dva týdny pokračovat v Las Vegas.