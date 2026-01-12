Zkušený gólman, jenž v minulosti působil také ve Slovanu Bratislava nebo Crvené zvezdě Bělehrad, se během utkání rozčílil na křídelníka Teddyho Okoua. V emotivní situaci se k němu rozběhl a začal drobnějšího hráče přetlačovat hlavou.
Do potyčky se okamžitě vložil další hráč al-Rijádu Yoann Barbet, který se snažil oba spoluhráče od sebe oddělit. Borjan však pokračoval v agresivním chování a Barbeta lehce udeřil. Incident museli uklidňovat ostatní hráči i členové realizačního týmu.
Zda bude mít Borjanovo chování disciplinární dohru, zatím vedení soutěže ani klub oficiálně nekomentovaly. Jisté ale je, že dramatická situace výrazně narušila průběh utkání, které jinak skončilo nerozhodně.
Milan Borjan působil ve Slovanu Bratislava od ledna 2023 do léta 2024. V dresu slovenského mistra nastoupil do 42 soutěžních zápasů, než zamířil do Saúdské Arábie.