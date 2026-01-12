Zkrat bývalého brankáře Slovanu. Pustil se do spoluhráčů, jednoho udeřil hlavou

David Chuchma
  12:33
Fotbalisté al-Rijádu a al-Fajhy remizovali ve 14. kole saúdské ligy 1:1, ale samotný výsledek zůstal ve stínu vypjatého momentu v týmu domácích. Zápas poznamenal zkrat srbského brankáře Milana Borjana, který se dostal do ostrého konfliktu se dvěma vlastními spoluhráči.
Milan Borjan.

Milan Borjan. | foto: ČTK

Kanadský gólman Milan Borjan sleduje míč, který míří do jeho brány.
Kanadský brankář Milan Borjan (vpravo) inkasuje gól do odkryté brány od Lovra...
Kanadský brankář Milan Borjan inkasuje gól od Andreje Kramariče z Chorvatska.
Gólman Milan Borjan (CZ Bělehrad) se natahuje po střele v utkání proti...
6 fotografií

Zkušený gólman, jenž v minulosti působil také ve Slovanu Bratislava nebo Crvené zvezdě Bělehrad, se během utkání rozčílil na křídelníka Teddyho Okoua. V emotivní situaci se k němu rozběhl a začal drobnějšího hráče přetlačovat hlavou.

Do potyčky se okamžitě vložil další hráč al-Rijádu Yoann Barbet, který se snažil oba spoluhráče od sebe oddělit. Borjan však pokračoval v agresivním chování a Barbeta lehce udeřil. Incident museli uklidňovat ostatní hráči i členové realizačního týmu.

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Zda bude mít Borjanovo chování disciplinární dohru, zatím vedení soutěže ani klub oficiálně nekomentovaly. Jisté ale je, že dramatická situace výrazně narušila průběh utkání, které jinak skončilo nerozhodně.

Milan Borjan působil ve Slovanu Bratislava od ledna 2023 do léta 2024. V dresu slovenského mistra nastoupil do 42 soutěžních zápasů, než zamířil do Saúdské Arábie.

