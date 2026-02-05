Birmančevič jako Ronaldo, na tiskovce odstranil colu. A jak se čtete? ptali se ho

Pro španělské novináře to byl nejdůležitější dotaz: Jak máme vůbec vyslovovat vaše jméno? Srbský fotbalista Veljko Birmančevič, jenž přišel do Getafe na hostování ze Sparty, však na tiskové konferenci nejprve odhrnul láhev s Coca-Colou, kterou měl před sebou, a až pak se pustil do odpovědi, čímž připomněl podobnou scénku slavného Cristiana Ronalda. „Jo, a můžete mi říkat prostě Birmo,“ usmál se.
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe. | foto: REPRO Getafe CF

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se snaží probít mezi dvěma hráči...
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Zkrácenou verzi svého příjmení – tedy Birma – má i na modrém dresu nad číslem 20, se kterým ve Španělsku poprvé pózoval ve středu.

Usměvavý chlapík, který si své delší vlasy rád doplňuje čelenkou, poté pobavil novináře, kteří ono gesto moc dobře poznali.

Birmančevičův výstup najdete v čase 1:15:

V roce 2021, během evropského šampionátu, se Portugalci chystali na utkání v Budapešti s Maďarskem. Ronaldo měl před sebou dvě láhve s Coca-Colou a než začal odpovídat, odhrnul je na stranu, vzal do ruky vodu a portugalsky zakřičel: „Agua!“ Pijte vodu, ne slazené nápoje!

Podobně zavtipkoval i Birmančevič, i když on měl před sebou láhve Zero verze bez cukru. Doposlouchal otázku a posunul nápoj mimo obraz. Takové haló jako Ronaldo nicméně nejspíš nezpůsobí, tenkrát následoval propad hodnoty firmy o víc než čtyři miliardy dolarů.

Jak Ronaldo odsunul láhve Coca-Coly v roce 2021:

Birmančevič ještě prozradil, jaký je jeho zdravotní stav, protože ve Spartě se podle svého příspěvku na Instagramu trápil s chronickou bolestí. „Problémy už jsem vyřešil a teď jsem v pořádku,“ hlásil, že bude připravený hrát.

A proč vůbec opouštěl Spartu? „Dobrá otázka, mým snem bylo vždycky hrát ve španělské lize.“

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

Což předeslal už v roce 2023, kdy do Sparty přicházel. V létě se z hostování vůbec nemusí do Prahy vrátit. Podle serveru inFotbal.cz se jeho přestupová klauzule aktivuje ve chvíli, kdy Getafe udrží první ligu.

