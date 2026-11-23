Kingová se stala vůbec první sportovkyní narozenou v USA, které se této pocty dostalo. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 19. listopadu, tedy jen několik dní před premiérou dokumentu Give Me the Ball!, který mapuje její život, tenisovou kariéru a boj za rovnoprávnost žen.
Tenisová legenda pro slavnostní příležitost zvolila tmavě modrý kalhotový kostým, který doplnila výrazně modrými teniskami, červenými brýlemi a perlovými náušnicemi. Událost si nenechala ujít ani její manželka Ilana Klossová. Mezi hosty byly rovněž bývalé americké fotbalové reprezentantky Abby Wambachová a Julie Foudyová, které se podobně jako Kingová dlouhodobě zasazují o rovné podmínky pro ženy ve sportu.
„Je to velká čest zanechat stopy před legendárním čínským divadlem. Víte, že tato hollywoodská tradice má své kořeny už v roce 1927? Děkuji všem, kteří pomohli udělat tento den tak speciální,“ napsala Kingová na svém Instagramu.
Bývalá světová jednička během své kariéry získala 39 grandslamových titulů ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře. Do historie se však nesmazatelně zapsala také soubojem s bývalým tenistou Bobbym Riggsem v roce 1973.
Utkání označované jako Bitva pohlaví tehdy sledovaly miliony diváků po celém světě. Kingová svého soupeře porazila a její vítězství se stalo jedním ze symbolů boje za rovnoprávnost žen ve sportu.
„Bojovala jsem za rovnoprávnost. Kdybych prohrála, vrátila bych nás o desítky let zpátky. Musela jsem vyhrát. Bylo to tak jednoduché,“ vzpomíná tenistka v dokumentu režisérek Liz Garbusové a Elizabeth Wolffové.
Otisky před čínským divadlem přitom nejsou jedinou hollywoodskou poctou, které se Kingové dostalo. Už v dubnu loňského roku získala vlastní hvězdu na slavném Chodníku slávy. Stala se tehdy první ženou oceněnou v kategorii sportovní zábavy. Její hvězda s pořadovým číslem 2807 se nachází na adrese 6284 Hollywood Boulevard.
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