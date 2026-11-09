Biatlonový pár v očekávání. Preussová a Schempp vyhlížejí narození potomka

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  15:52
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Bývalí němečtí biatlonoví reprezentanti Franziska Preußová a Simon Schempp...

Bývalí němečtí biatlonoví reprezentanti Franziska Preußová a Simon Schempp oznámili fanouškům radostnou novinu. Stanou se rodiči. | foto: Profimedia.cz

Biatlonový pár Franziska Preußová a Simon Schempp.
Franziska Preussová mává divákům při svém posledním závodě kariéry.
Němka Franziska Preussová (vlevo) a Italka Dorothea Wiererová se v olympijském...
Německá biatlonistka Franziska Preussová se chystá ke střelbě.
14 fotografií
Prožili spolu řadu úspěchů na biatlonových tratích, teď je čeká jedna z nejkrásnějších životních událostí. Franziska Preussová a Simon Schempp by se měli stát rodiči. Dva bývalí němečtí reprezentanti se o radostnou novinku podělili na Instagramu, kde zveřejnili společnou fotografii. Na ní se usmívají do objektivu a něžně drží ruce na rostoucím bříšku dvaatřicetileté Preussové.

„Radostné očekávání snad ani nemůže být větší,“ napsali k příspěvku. Termín porodu zároveň naznačili hashtagem #februarbaby. Jejich první společný potomek by tak měl přijít na svět v únoru 2027.

Příspěvek okamžitě zaplavily gratulace fanoušků i známých tváří ze sportovního prostředí. Mezi prvními se ozvala také francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová, která s Preussovou v minulosti sváděla velké souboje na tratích. „Nemůžu se dočkat, až poznám tvoje malé já. Gratuluji!“ napsala. Gratulovaly také další biatlonové hvězdy včetně Dorothey Wiererové a Lisy Vittozziové.

Preussová a Schempp tvoří pár přibližně deset let. Během společného života tak zažili řadu významných okamžiků, a to nejen v soukromí, ale také ve sportu. Schempp, který je o pět let starší, ukončil profesionální kariéru už v roce 2021. Během ní získal olympijské zlato ve štafetě na hrách v Soči 2014 a stal se čtyřnásobným mistrem světa.

Preussová patřila dlouhá léta k nejvýraznějším tvářím německého biatlonu. Vrchol její kariéry přišel v sezoně 2024/25, kdy ovládla celkové hodnocení Světového poháru. Na mistrovství světa v Lenzerheide navíc získala zlato ve stíhacím závodě, stříbro ve sprintu a dvě bronzové medaile v týmových soutěžích.

Biatlonový pár Franziska Preußová a Simon Schempp.

Své poslední závody absolvovala Preussová na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo v únoru letošního roku. Po jejich skončení oznámila konec profesionální kariéry. V létě navíc přiznala, že si na život bez vrcholového sportu postupně zvyká a konečně má více energie na běžné věci. S partnerem nyní mohou naplno vyhlížet další společnou kapitolu.

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