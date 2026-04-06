Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé biatlonistky tráví čas aktivně na horách, jiné vyrazily na cesty a užívají si chvíle bez lyží a malorážky. Kde teď odpočívají a jak vypadají jejich dny bez závodů?
Autor: Instagram
Po životní sezoně, ve které vybojovala olympijský bronz, tráví Tereza Voborníková volné dny aktivně. Společně se svým partnerem, biatlonistou Mikulášem Karlíkem, o Velikonocích vyrazila na hory.
Autor: Instagram/@tereza_vobornikova
Pohyb nechybí ani u další české olympioničky Jessicy Jislové.
Autor: Instagram @jess.jislova
Na běžky vyrazila v norském Sjusjøenu také devatenáctiletá naděje českého biatlonu Ilona Plecháčová. Ta na sebe výrazně upozornila při letošním startu v domácím podniku Světového poháru v Novém Městě na Moravě, když ve zkráceném individuálu vybojovala 18. místo a zajistila si tak premiérovou účast v závodě s hromadným startem.
Autor: Instagram @plechacova.ilona
Nezahálí ani Francouzka Julia Simonová, která během volných dní zvládá řadu mediálních povinností. Po sezoně, v níž získala malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem a z olympijských her si odvezla čtyři medaile, z toho tři zlaté, patří mezi nejžádanější tváře biatlonu.
Autor: Instagram @julia_.simon
Různým společenským a mediálním povinnostem se nevyhýbá ani Italka Lisa Vittozziová, která letos na domácích hrách vybojovala zlato ve stíhacím závodě. Zúčastnila se mimo jiné i slavnostní audience ve Vatikánu.
Autor: ALESSIA GIULIANI / ipa-agency.net / IPA, Profimedia.cz
Změnit prostředí naopak neváhaly švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy. Společně se svými partnery, biatlonistou Martinem Ponsiluomou a bývalým biatlonistou Oskarem Brandtem, zavítaly na zápas švédského hokejového týmu Luleå.
Autor: Instagram @elviraoberg
Nezůstalo ale jen u fandění, olympijské medailistky se nevyhýbají ani vlastním sportovním aktivitám.
Autor: Instagram @hannaoberg
Odpočinek na horském vzduchu zvolila také norská biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová.
Autor: Instagram @ingridtand
Podobně pojala posezonní volno i Estonka Regina Ermitsová, která na hory vyrazila společně s manželem.
Autor: Instagram @reginaermits
O něco uvolněněji může odpočinek nyní pojmout rakouská biatlonistka Lisa Theresa Hauserová, která před koncem uplynulé sezony oznámila konec kariéry. Na dovolené s přáteli si tak dopřála i oblíbený drink.
Autor: Instagram @hauser_lisa
Sportovní důchod si po boku svého psího mazlíčka užívá také bývalá držitelka velkého křišťálového glóbu Franziska Preussová. S profesionální kariérou se rozloučila během letošní olympiády.
Autor: Instagram @franzi110394
Čas se svým psím parťákem nyní tráví i švédská biatlonistka Anna-Karin Heijdenbergová.
Autor: Instagram @annakarinh_
Odměnu po sezoně v podobě pizzy, lyžování i dovolené s manželem a dcerou si dopřála Němka Janina Hettichová-Walzová.
Autor: Instagram @janinahettich
Že dokáže bavit své fanoušky i po konci sportovní kariéry, potvrzuje Italka Dorothea Wiererová. Vedle fotek ze společenských akcí se na svém Instagramu pochlubila snímkem, na kterém v teplákách řeže dříví.
Autor: Instagram @dorothea_wierer
Do gala se naopak oblékla Wiererové bývalá reprezentační kolegyně Rebecca Passlerová. Před letošními olympijskými hrami přitom čelila nepříjemnému skandálu s pozitivním dopingovým testem, nakonec ale u národní antidopingové agentury uspěla s odvoláním proti předběžné suspendaci za užití zakázaných látek.
Autor: Instagram @rebeccapassler
Cestovatelský režim zvolila další členka italské reprezentace. Pětadvacetiletá biatlonistka Hannah Auchentallerová se podělila o snímky z Paříže.
Autor: Instagram @hannah.auchentaller
Do jiné evropské metropole zamířila Švýcarka Lena Häckiová-Großová. Berlín navštívila podle svých slov vůbec poprvé v životě.
Autor: Instagram @lenahaecki_gross
Poznávání nových míst zlákalo i další závodnici světového poháru Selinu Grotianovou, která se vypravila objevovat Velkou Británii.
Autor: Instagram @selinagrotian
Její kolegyně z německé reprezentace, teprve dvacetiletá Julia Tannheimerová, naopak vyrazila za teplem. Se svým přítelem strávila volné dny u italského Lago di Mergozzo.
Autor: Instagram @julia_tannheimer
Příjemné chvíle po sezoně prožívá i Američanka Deedra Irwinová. Před několika dny se provdala za snowboardistu Roberta Burnse.
Autor: Instagram @deedrablu
Bulharka Lora Christovová na letošních olympijských hrách překvapila bronzem z individuálního závodu. Díky tomuto úspěchu se z dvaadvacetileté biatlonistky doma stává vyhledávaná tvář, kterou si televizní stanice rády zvou do svých pořadů. V jednom z nich se představila i po boku reprezentační kolegyně Marie Zdravkovové.
Autor: Instagram @mariyazdravkovaa
Jinak než v závodní kombinéze se fanouškům ukázala Finka Suvi Minkkinenová. Bronzová medailistka ze stíhacího závodu na letošních olympijských hrách a pátá žena celkového pořadí Světového poháru pozdravila své sledující na sociálních sítích prostřednictvím selfie.
Autor: Instagram @suviminkkinen
Síly po sezoně nabírá také norská biatlonistka Juni Arnekleivová, bývalá přítelkyně zesnulého biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena, který byl nalezen bez známek života na hotelovém pokoji den před Štědrým dnem.
Autor: Instagram @juniarnekleiv