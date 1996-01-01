Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a střelnicích v 90. letech? Připomeňte si výrazné osobnosti této éry a podívejte se, jak dnes vypadají a čemu se po skončení kariéry věnují.
Norský biatlonista Ole Einar Björndalen patří k největším legendám tohoto sportu. Na konci 90. let se zařadil mezi absolutní světovou špičku a na olympijských hrách v Naganu získal své první zlato ve sprintu. Právě tehdy začala éra jeho dominance, která z něj později udělala nejúspěšnějšího biatlonistu historie.
Po ukončení kariéry v roce 2018 Björndalen zůstal u biatlonu. V posledních letech působil jako trenér, mimo jiné vedl čínskou reprezentaci před olympiádou v Pekingu. Nadále se věnuje popularizaci biatlonu, často vystupuje jako televizní expert či ambasador tohoto sportu.
Švédka Magdalena Forsbergová byla na konci 90. let jednoznačně dominantní postavou ženského biatlonu. V sezoně 1996/1997 vyhrála poprvé celkové hodnocení Světového poháru a tento triumf pak zopakovala ještě pětkrát v řadě. Během své kariéry získala také šest titulů mistryně světa.
Po konci kariéry profesionální sportovkyně se často objevuje v médiích jako expertka na biatlon a zimní sporty. Ve Švédsku spolupracuje s televizí i sportovními projekty a pravidelně komentuje velké biatlonové akce. Věnuje se také charitativním aktivitám a propagaci sportu.
Sven Fischer, rodák z německého Schmalkaldenu, patřil v 90. letech k nejvýraznějším tvářím světového biatlonu. Na olympijských hrách v Lillehammeru získal bronz v individuálním závodě a pomohl Německu ke zlatu ve štafetě stejně jako o čtyři roky později v Naganu. Další olympijské medaile přidal ještě v novém tisíciletí. Mezi jeho největší triumfy patří také dva tituly v celkovém hodnocení Světového poháru v sezonách 1996/1997 a 1998/1999.
Ani Fischer se biatlonu po konci kariéry úplně nevzdal. V Německu působí jako televizní expert a komentátor, pravidelně analyzuje závody Světového poháru i olympijské hry. Zapojil se také do projektů na podporu mládežnického sportu.
Mezi nejvýznamnější představitelky ženského biatlonu té doby patřila i Uschi Dislová. Díky své rychlosti na trati si vysloužila přezdívku „Turbo-Disl“ a pravidelně sbírala medaile na olympijských hrách i mistrovstvích světa. Už během 90. let si z olympiád v Albertville, Lillehammeru a Naganu odvezla několik medailí a později svou sbírku rozšířila až na devět olympijských cenných kovů.
Nyní žije se svou rodinou ve švédském regionu Dalarna. V roce 2022 získala švédské občanství a díky plynulé švédštině působí jako expertka na biatlon ve švédském rozhlase. Věnovala se také trenérské činnosti v místním klubu, kde vedla mimo jiné i své děti (na fotce s dcerou Hannah).
Další nezapomenutelnou tváří světového biatlonu 90. let byl Rus Sergej Čepikov. Na olympijských hrách v Lillehammeru získal zlato ve sprintu a přidal také stříbro ve štafetě. Během kariéry vybojoval řadu medailí na světových šampionátech, dva velké křišťálové glóby za celkové vítězství ve Světovém poháru a dlouhodobě patřil k oporám ruské reprezentace.
Po ukončení biatlonové kariéry zůstal ve veřejném životě. V Rusku působil jako sportovní funkcionář a vstoupil také do politiky, například jako poslanec regionálního parlamentu ve Sverdlovské oblasti. Nadále se angažuje v projektech spojených se sportem.
Jednou z nejúspěšnějších biatlonistek konce 90. let byla Ukrajinka Olena Zubrilovová. V celkovém hodnocení Světového poháru se opakovaně umístila hned za Magdalenou Forsbergovou a na mistrovstvích světa získala řadu medailí, včetně několika titulů. V roce 2002 změnila občanství a začala závodit za Bělorusko.
Později Zubrilovová zůstala u běloruské reprezentace ve funkci trenérky. Věnovala se také práci s mladými biatlonisty a nadále se podílí na rozvoji tohoto sportu v Bělorusku.
Součástí silné generace německých biatlonistů, která v 90. letech dominovala světovým závodům, byl i Mark Kirchner (na fotce vlevo). Na olympijských hrách v Albertville získal zlato ve sprintu i ve štafetě a přidal také stříbro ve stíhacím závodě. Během kariéry vybojoval několik medailí na mistrovstvích světa a patřil k oporám německé reprezentace.
Také Kirchner setrval u biatlonu jako trenér. Nejprve byl asistentem hlavního trenéra německé reprezentace Franka Ullricha a věnoval se i práci s mládeží, v roce 2014 pak převzal vedení mužského týmu. U německé reprezentace strávil celkem třináct let a v roce 2023 předal funkci svému asistentovi Uroši Velepcovi.
Dalším pilířem silné německé reprezentace byla Petra Behleová. Na olympijských hrách v Albertville a Lillehammeru získala stříbro ve štafetě, o čtyři roky později v Naganu pak s německým týmem slavila olympijské zlato. Medaile pravidelně sbírala také na mistrovstvích světa.
Po skončení závodní kariéry dál působila ve sportovním prostředí. Dlouhé roky byla expertkou na biatlon v německé televizi ZDF a dnes spolupracuje se sportovní marketingovou agenturou spojenou s Německým lyžařským svazem. Nadále je tak v úzkém kontaktu s vrcholovými sportovci i biatlonovým prostředím.
Výrazným biatlonistou tehdejší doby byl i Ricco Gross, taktéž reprezentant Německa. Na olympijských hrách v Albertville a Lillehammeru vybojoval dvě individuální stříbra a patřil k oporám úspěšných německých štafet. Vedle olympijských medailí získal během kariéry i řadu titulů na mistrovstvích světa.
Gross se stejně jako někteří jeho krajané vydal na trenérskou dráhu. Podílel se na chodu německé reprezentace, později vedl také ruský mužský tým a následně reprezentace Rakouska a Slovinska. Po sezoně 2023/2024 začal pracovat jako trenér v biatlonovém středisku ve švýcarském Lenzerheide.
Velkým překvapením olympijských her v Naganu se stala Bulharka Jekatěrina Dafovská. V individuálním závodě tehdy senzačně vybojovala zlato a dodnes zůstává jedinou zimní olympijskou vítězkou v historii Bulharska.
Olympijskou medaili si bulharský biatlon z olympiády odvezl i letos po překvapivém bronzovém úspěchu Lory Christovové. Na místě ji podpořila právě i Dafovská, která dnes mimo jiné provozuje vlastní hotel v bulharském lyžařském středisku Pamporovo.
