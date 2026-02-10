Byl jsem nevěrný, šokoval olympijský medailista v přímém přenosu

Měl to být běžný rozhovor s televizní stanicí NRK. Laegreid se ale náhle od tématu odchýlil a promluvil o svém osobním životě.
A před televizními kamerami se přiznal, že byl nevěrný své přítelkyni.
„Před půlrokem jsem potkal lásku mého života - nejkrásnější a nejlaskavější osobu na světě. Ale před třemi měsíci jsem udělal největší chybu v životě a podvedl jsem ji,“ cituje Bild z televizního rozhovoru.
Své partnerce přiznal nevěru jen týden před hrami, ta se s ním okamžitě rozešla. Dodal, že poslední týdny pro něj byly „těmi nejtěžšími v životě.“
V rozhovoru dodal, že přemýšlel, zda o své situaci mluvit. „Mám oči jen pro ni,“ zdůrazňoval Laegreid. „Měl jsem v životě zlatou medaili a vím, že teď se na mě mnozí budou dívat jinak.“ Řekl, že za chybu nese zodpovědnost jen on sám a že netuší, jestli mu veřejné přiznání pomůže získat přítelkyni zpět.
„Prostě jsem se rozhodl, že radši spáchám společenskou sebevraždu, než abych se takové ženy vzdal. Opravdu strašně rád bych se s ní o radost z medaile podělil,“ prohlásil vítěz celkového hodnocení Světového poháru z minulé sezony.
Televizní stanice později potvrdila, že biatlonistovo doznání nebylo v rozhovoru předem domluvené.