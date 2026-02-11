Ostuda, že se nemluví o zlatu, opřela se do biatlonového nevěrníka i přítelkyně vítěze

Svým přiznáním k nevěře zastínil bronzový biatlonista Sturla Holm Laegreid olympijský úspěch vítěze individuálního závodu Johana-Olava Botna. O jeho zlatu se prakticky vůbec nemluví, což naštvalo jeho přítelkyni - norskou lyžařku a také olympioničku Karoline Simpsonovou-Larsenovou. A do Laegreida se pustila.
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu biatlonistů. (10. února 2026) | foto: Reuters

Plačící Sturla Holm Laegreid s Ingrid Tandrevoldovou po medailovém ceremoniálu...
„Byl to šok, člověk vlastně nerozumí tomu, co slyší. Ale on sám musí nést následky a můžeme probrat, jestli to bylo ve správný čas. To se ale stalo. Doufala jsem, že to nezastíní Johanův úspěch,“ řekla osmadvacetiletá olympionička a Botnova přítelkyně listu Aftonbladet.

Byla evidentně podrážděná, že nic jiného než Laegreidova nevěra neplní titulní stránky. „Je to prostě ostuda. Johan vyhrál olympijské zlato, ale všichni mluví jen o něm (Laegreidovi). Ale všechno ovládají média. Chápu, že to tak je, ale i tak je to ostuda. Je to bolestivé,“ řekla.

Bronzový z individuálu Laegreid krátce po závodě norské televizi spontánně řekl, že před třemi měsíci podvedl svou přítelkyni, ta se s ním po půlroční známosti týden před olympiádou rozešla.

Na Norova slova reagovala i jeho podvedená přítelkyně: „Nebyla to moje volba, že se ocitnu v takové situaci. Velmi mě zraňuje, že v ní jsem,“ napsala norskému deníku VG. Něco podobného nejspíš napsala i samotnému Laegreidovi. „Jsme spolu v kontaktu a ví, jaký mám na to názor.“

Že bylo Laegreidovo překvapivé oznámení mírně řečeno špatně načasované, se shodly norské osobnosti napříč sporty. „Čas, místo i příležitost byly úplně špatně,“ měl jasno Laegreidův dlouholetý týmový kolega Johannes Bö.

„Souhlasím s Johannesem, je to naprosto špatné načasování,“ přidala se veleúspěšná běžkyně na lyžích Therese Johaugová ve studiu televize NRK.

Laegreid se ani den po svém emotivním vystoupení omluvil a zpytoval svědomí. „Nejsem sám sebou a nemyslí mi to jasně,“ řekl Laegreid. Ale mediální lavina, kterou odpoledne po vytrvalostním závodě strhl, se už zastavit nedala.

11. února 2026  18:36

