Rozhodneme v cílové rovince. Jak poslední biatlonisté přišli na zábavný finiš masáku

David Chuchma
  14:17
Olympijský hromadný závod biatlonistů v Anterselvě nabídl neobvyklý závěr. Poslední trojice závodníků dorazila do cílové rovinky společně a o konečném pořadí rozhodla až domluveným krátkým soubojem v posledních metrech.
Fabien Claude z Francie, Nicola Romanin z Itálie a Campbell Wright z USA...

Fabien Claude z Francie, Nicola Romanin z Itálie a Campbell Wright z USA společně finišují v závodě s hromadným startem na ZOH 2026. | foto: Matthew ChildsReuters

Fabien Claude, Nicola Romanin a Campbell Wright během neobvyklého závěru...
Johannes Dale-Skjevdal z Norska v biatlonovém závodě mužů na 15 kilometrů s...
Spokojení Michal Krčmář a Vítězslav Hornig po závodě s hromadným startem.
Quentin Fillon Maillet z Francie slaví po překročení cílové čáry a zisku...
12 fotografií

Francouz Fabien Claude, Ital Nicola Romanin a Američan Campbell Wright v závěru spontánně vymysleli originální způsob, jak zpestřit závěr už rozhodnutého klání.

Na začátku cílové rovinky zastavili vedle sebe a střihli si sprint o 27. až 29. pozici.

Nejrychlejší byl Claude, těsně za ním skončil Romanin a Wright uzavřel výsledkovou listinu.

Claude závod nezvládl podle svých představ, na střelnici udělal devět chyb a nabral výraznou ztrátu. „Svůj osud jsem si zpečetil už při první stojce v té bouři. Od té chvíle jsem jel s Campbellem Wrightem. Povídali jsme si o všem možném, o dovolené a podobně, protože jsme nejeli naplno a přišlo nám to vtipné,“ popsal pro Eurosport.

Uklidni se, křičel na soupeře z Francie. Pak opomíjený Dale-Skjevdal ujel a vyhrál

Oba navíc chybovali i při poslední střelbě a znovu vyjeli na trať společně. „Řekli jsme si, že dojedeme do cíle spolu,“ vysvětlil Claude. V závěrečných metrech se k nim přidal i Romanin. „Když nás dojel, nabídli jsme mu, že si to rozdáme až v cílové rovince. Domluvili jsme se, že se dole po sjezdu srovnáme. Bylo to spontánní,“ dodal.

Olympijské zlato v hromadném závodě získal Nor Johannes Dale-Skjevdal. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Laegreid a bronz vybojoval Francouz Quentin Fillon Maillet.

Uklidni se, křičel na soupeře z Francie. Pak opomíjený Dale-Skjevdal ujel a vyhrál

Johannes Dale-Skjevdal z Norska překročil cílovou čáru a vyhrává závod mužů na...

Zatímco jeho týmoví kolegové bojovali ve štafetě, on byl tím pátým, který se do norské čtveřice nevešel. Trenéři příliš nevěřili jeho střeleckým schopnostem. Ale v hromadném závodě si Johannes...

21. února 2026  12:02

Antická aréna ve Veroně se už chystá na zakončení her. Přijede 12 tisíc lidí

Ve Veroně probíhají přípravy na závěrečný ceremoniál zimních olympijských her...

Dějištěm závěrečného ceremoniálu zimních olympijských her v Itálii se stane antický amfiteátr ve Veroně. Centrum města, které je navždy spojené s Romeem a Julií, se už naplno připravuje na nedělní...

21. února 2026

