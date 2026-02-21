Francouz Fabien Claude, Ital Nicola Romanin a Američan Campbell Wright v závěru spontánně vymysleli originální způsob, jak zpestřit závěr už rozhodnutého klání.
Na začátku cílové rovinky zastavili vedle sebe a střihli si sprint o 27. až 29. pozici.
Nejrychlejší byl Claude, těsně za ním skončil Romanin a Wright uzavřel výsledkovou listinu.
Claude závod nezvládl podle svých představ, na střelnici udělal devět chyb a nabral výraznou ztrátu. „Svůj osud jsem si zpečetil už při první stojce v té bouři. Od té chvíle jsem jel s Campbellem Wrightem. Povídali jsme si o všem možném, o dovolené a podobně, protože jsme nejeli naplno a přišlo nám to vtipné,“ popsal pro Eurosport.
Oba navíc chybovali i při poslední střelbě a znovu vyjeli na trať společně. „Řekli jsme si, že dojedeme do cíle spolu,“ vysvětlil Claude. V závěrečných metrech se k nim přidal i Romanin. „Když nás dojel, nabídli jsme mu, že si to rozdáme až v cílové rovince. Domluvili jsme se, že se dole po sjezdu srovnáme. Bylo to spontánní,“ dodal.
Olympijské zlato v hromadném závodě získal Nor Johannes Dale-Skjevdal. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Laegreid a bronz vybojoval Francouz Quentin Fillon Maillet.