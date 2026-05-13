Nové oděvy mají reprezentace v biatlonu, běhu na lyžích, skocích na lyžích i severské kombinaci. Po předchozím olympijském cyklu pod značkou Craft tak pro Francouze začíná nová etapa. Partnerství s Adidasem uzavřeli na dalších osm sezon.
Zatímco v minulých letech dominovala tmavě modrá, nové kombinézy tentokrát mnohem výrazněji pracují s francouzskou trikolorou. Nechybí typické tři pruhy Adidasu, světlejší odstíny modré ani výrazné červené a bílé prvky, díky kterým budou francouzští závodníci na trati snadněji rozpoznatelní.
První zkoušení nového vybavení proběhlo v německém Herzogenaurachu. Do sídla značky dorazila i řada známých tváří francouzských zimních sportů včetně biatlonové olympijské šampionky Lou Jeanmonnotové, její kolegyně Océane Michelonové nebo běžce na lyžích Huga Lapaluse.
Vzhled kombinéz si pochvalují i lidé přímo z reprezentace. „Je to vizuálně atraktivní a pro fanoušky určitě dobře rozpoznatelné. Je vidět, že design působí dynamicky a živě,“ řekl pro Nordic Magazine trenér ženského běžeckého týmu Vincent Vittoz.
|
Francouzská nadvláda, norský smutek a česká senzace. Příběhy biatlonové zimy
Francouzská lyžařská federace označila spolupráci s Adidasem za začátek nové éry. „Toto partnerství představuje změnu cyklu v době, kdy francouzští sportovci dosahují mimořádně kvalitních výsledků,“ uvedla v oficiálním prohlášení.
Podle ní má německá značka reprezentaci pomoci nejen po marketingové stránce, ale především v oblasti inovací, vývoje a špičkového sportovního vybavení pro příští sezony.