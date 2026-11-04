Běžkyně Mäki v Praze závodila s tramvají. Zavolejte policii, žádal manžel

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  15:00
Kristiina Sasínek Mäki se připravuje na sprint za tramvají.

Kristiina Sasínek Mäki se připravuje na sprint za tramvají. | foto: Instagram Kristiiny Sasínek Mäki

Kristiina Sasínek Mäki se chystá na finále běhu na 1500 metrů na mistrovství...
Česká atletka Kristiina Sasínek Mäki závodila v pražských ulicích s tramvají.
Kristiina Sasínek Mäki po finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v...
Kristiina Sasínek Mäki na trati finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy...
8 fotografií
Česká atletka Kristiina Sasínek Mäki si zajímavým způsobem zpestřila přípravu. Na Instagramu se objevilo video z pražských ulic, na kterém beží za jedoucí tramvají.

Její krátky běh mezi zastávkami Národní divadlo a Karlovy lázně snímal telefon připevněný na zadní části tramvaje.

„Trocha motivace na intervalový trénink. 25 km/h z tebe nevytáhne jen tak nějakej pacemaker!“ stojí v popisku příspěvku na profilu We Are Creators. Na záběrech je vidět, jak se Mäki snaží držet krok s tramvají, která podle přidaného údaje jede rychlostí 50 km/h. Česká běžkyně přitom držela tempo 2:23 minuty na kilometr, což odpovídá rychlosti přes 25 kilometrů v hodině.

„Někdo zavolejte policii,“ komentoval žertovně příspěvek manželky mílař Filip Sasínek.

Atletka se pochlubila také výslednými údaji z běhu. Podle aplikace Strava zvládla úsek dlouhý 520 metrů za jednu minutu a 48 sekund.

Pětatřicetiletá rodačka z finského Seinäjoki má za sebou náročnou sezonu. Na mistrovství Evropy v Birminghamu obsadila sedmé místo v běhu na 1500 metrů. V září pak reprezentovala Česko na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani, kde nastoupila do závodu na jednu míli.

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