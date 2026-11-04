Její krátky běh mezi zastávkami Národní divadlo a Karlovy lázně snímal telefon připevněný na zadní části tramvaje.
„Trocha motivace na intervalový trénink. 25 km/h z tebe nevytáhne jen tak nějakej pacemaker!“ stojí v popisku příspěvku na profilu We Are Creators. Na záběrech je vidět, jak se Mäki snaží držet krok s tramvají, která podle přidaného údaje jede rychlostí 50 km/h. Česká běžkyně přitom držela tempo 2:23 minuty na kilometr, což odpovídá rychlosti přes 25 kilometrů v hodině.
„Někdo zavolejte policii,“ komentoval žertovně příspěvek manželky mílař Filip Sasínek.
Atletka se pochlubila také výslednými údaji z běhu. Podle aplikace Strava zvládla úsek dlouhý 520 metrů za jednu minutu a 48 sekund.
Pětatřicetiletá rodačka z finského Seinäjoki má za sebou náročnou sezonu. Na mistrovství Evropy v Birminghamu obsadila sedmé místo v běhu na 1500 metrů. V září pak reprezentovala Česko na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani, kde nastoupila do závodu na jednu míli.