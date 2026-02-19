Běžkařky v cíli naháněl československý ovčák. Byl jen zvyklý na svou trasu

  12:30
Zjevil se tam z ničeho nic. Nezastavila ho bezpečnostních opatření, nevadila mu ani olympijská trať. Středeční kvalifikaci běžkařského sprintu dvojic zpestřil svým úprkem cílovou rovinkou pes. Vysloužil si dokonce i svou cílovou fotografii.
Psí vetřelec si vysloužil i svou cílovou fotografii | foto: Reuters

Jenže nebyl to žádný zatoulaný pes, natož vlk, jak se domnívaly některé závodnice.

Šlo o československého ovčáka jménem Nazgul, jak uvedl německý Bild. Reportér deníku se vydal po jeho stopách a zjistil, jak se psí vetřelec vůbec přimotal do olympijského závodu.

Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

„Utekl z bytu mého bratra. Otevřel si sám dvoje vrátka a najednou byl pryč,“ řekla listu Elisa Varescová.

Zatímco jeho majitel Enrico zrovna tou dobou cestoval do Anterselvy na biatlon, žena psího tuláka hledala nedaleko Tesera, kde se závody běžkařů konaly.

Varescovi bydlí hned vedle běžkařských tratí, takže je ani nepřekvapilo, že si to Nazgul namířil přímo do cílové rovinky.

„Je to naše obvyklá trasa. Ale když jsme ho viděli v televizi, šokovalo nás to,“ prohlásila Elisa.

Nečekaný vetřelec v cílové rovince. Kvalifikaci týmového sprintu narušil pes

Na psovi bylo v cílovém prostoru vidět, že je na lidskou společnost zvyklý.

Poté, co ho šéf tratě vyvedl z areálu ale znovu utekl. „Naštěstí už neběžel zpátky na trať ale do sousední vesnice. Tam jsme ho taky chytili. Je to někdy extrémně divoký, ale také velmi milý pes,“ řekla Varescová.

Závody ve sprintu dvojic vyhrály favorizované Švédky a mezi muži Norové. Johannes Hösflot Klaebo získal svou pátou zlatou olympijskou medaili na těchto hrách a celkově už desátou, čímž si upevnil pozici historicky nejúspěšnějšího sportovce zimních olympiád.

