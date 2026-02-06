Lyžař z JAR zhodnotil olympijskou kantýnu. Pobavil a za odměnu dostal pizzu s vlajkou

Autor:
  9:01
Na startu běžeckého lyžování by Jihoafrickou republiku čekal málokdo. Matt Smith si ale účast na zimní olympiádě vybojoval a svůj netradiční příběh z Milána a Cortiny vypráví fanouškům s lehkostí a humorem, třeba pohledem do olympijské kantýny.
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...

Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a Cortině vlajkonošem výpravy Jihoafrické republiky. Svůj neobvyklý olympijský příběh sdílí s fanoušky na sociálních sítích. | foto: Instagram @mattcsmith_

Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...
20 fotografií

Pětatřicetiletý běžec na lyžích má za sebou olympijskou cestu, která se vymyká všem tradičním scénářům. Narodil se v Johannesburgu, kde snil o kariéře v kriketu nebo ragby.

V osmi letech se přestěhoval do Velké Británie, později zakotvil v Norsku, kde se naplno ponořil do technologického byznysu a založil vlastní firmu. Sport tehdy ustoupil do pozadí, ale jen na čas.

mattcsmith_

First Breakie in the athletes canteen @milanocortina2026 #crosscountryskiing #xcskiing #athlete #milanocortina2026 #nordicskiing #olympics #skiing #wintersports #wintersport thanks @ashleighhaw for filming

2. února 2026 v 8:26, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 12:37
oblíbit odpovědět uložit

Právě úspěch v podnikání Smithovi umožnil vrátit se k původnímu snu. Před třemi lety poprvé startoval na profesionálních závodech v běhu na lyžích a dnes reprezentuje Jihoafrickou republiku na olympijských hrách v Miláně a Cortině.

Vedle sportovního příběhu si Smith získává pozornost i úplně jinak. Na sociálních sítích začal zveřejňovat videa z olympijské vesnice, ve kterých hodnotí jídlo v kantýně. A fanoušci je sledují ve velkém.

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

V jednom z prvních klipů si vzal na paškál italské klasiky. „Lasagne jsou dobré, to se dalo čekat. Pizza Margherita je křupavá, ale zároveň celkem nadýchaná. Dávám osm bodů z deseti,“ zhodnotil bez dlouhého přemýšlení.

V dalším videu pak nahlédl do zákulisí olympijských snídaní. „Je tu všechno, co byste čekali – pečivo, vejce, slanina, jogurty, různé druhy mléka. A ano, samozřejmě i pizza a těstoviny,“ popsal nabídku, která spíš než sportovní jídelnu připomíná hotelový bufet.

mattcsmith_

Honestly the volunteers and canteen staff have been absolutely amazing at the Predazzo Olympic village, special thanks to @_bettuz_ for spending 1 hr making the flag pizza! First of its kind maybe, but definitely best tasting ❤️ thank you to all who help and contribute to making the @olympics at @milanocortina2026 run smoothly so the athletes can just be athletes. Grazie Mille. #crosscountryskiing #xcskiing #athlete #milanocortina2026 #nordicskiing #olympics #skiing #wintersports #wintersport #olympicvillage #predazzo #olympicspirit #italy #pizza #southafrica

4. února 2026 v 15:21, příspěvek archivován: 5. února 2026 v 12:36
oblíbit odpovědět uložit

Jeho upřímné a nenucené recenze neunikly ani samotnému personálu a ten se rozhodl lyžaře odměnit originálním způsobem, pizzou ozdobenou motivem jihoafrické vlajky. Smith neváhal a veřejně poděkoval.

„Dobrovolníci a personál kantýny v olympijské vesnici Predazzo jsou naprosto úžasní. Dělají všechno pro to, abychom se my sportovci mohli soustředit jen na výkon,“ napsal.

Klasická desítka v Oberhofu Čechům sedla. Janatová doběhla devátá, Tuž opět bodoval

Smith se v pátek objeví i při zahajovacím ceremoniálu, kde bude jedním z vlajkonošů malé jihoafrické výpravy. Ta čítá pět sportovců ve čtyřech disciplínách.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Francie vs. JaponskoHokej - Skupina B - 6. 2. 2026:Francie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 12:10
  • 9.73
  • 5.60
  • 1.26
St. Pölten vs. Č. BudějoviceFotbal - - 6. 2. 2026:St. Pölten vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:00
  • 1.39
  • 4.40
  • 5.96
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.35
  • 5.03
  • 7.26
Göteborg vs. Artis BrnoFotbal - - 6. 2. 2026:Göteborg vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
6. 2. 15:00
  • 1.58
  • 3.90
  • 4.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Lyžař z JAR zhodnotil olympijskou kantýnu. Pobavil a za odměnu dostal pizzu s vlajkou

Běžec na lyžích Matt Smith bude na zahajovacím ceremoniálu her v Miláně a...

Na startu běžeckého lyžování by Jihoafrickou republiku čekal málokdo. Matt Smith si ale účast na zimní olympiádě vybojoval a svůj netradiční příběh z Milána a Cortiny vypráví fanouškům s lehkostí a...

6. února 2026  9:01

Pizza je tu i k snídani. Nebo chcete spíš chobotnici? Jak se žije v olympijské vesnici

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Od našich zpravodajů v Itálii Ještě před rokem tu nestálo nic. Kolem obrovské plochy nevyužívaného letiště čněly jen dolomitské vrcholky, v sevřeném údolí se zelenaly stromy a po silnici tu a tam projelo auto s turisty mířícími...

6. února 2026

Davis Cup 2026 v Jihlavě, Česko vs. Švédsko: program, výsledky, kde sledovat

Tým českých tenistů pro kvalifikaci Davis Cupu proti Švédsku. Zleva Patrik...

O víkendu 7. a 8. února vstoupí čeští tenisté do letošního ročníku Davis Cupu, jejich prvním soupeřem bude Švédsko. Tým kapitána Tomáše Berdycha bude v Jihlavě velkým favoritem na postup do druhého...

6. února 2026  8:58

Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

Tim Stützle překonává Dana Vladaře.

Poslední hrací den před olympijskou přestávkou hokejová NHL nabídla sedm zápasů. Z Čechů se bodově prosadil Tomáš Hertl, jenž asistoval u výhry Vegas 4:1 nad Los Angeles. Gólman Dan Vladař byl zvolen...

6. února 2026  7:18,  aktualizováno  8:21

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

6. února 2026  7:53

Charvátová: Kam já se to přihlásila? Bála jsem se, že jsem něco provedla

Česká biatlonistka a vlajkonoška na olympijských hrách Lucie Charvátová během...

Od našeho zpravodaje v Itálii V pátek večer ponese při paralelním zahájení her v Cortině českou vlajku, stejně jako hokejista Pastrňák v Miláně. „Ta příležitost je dechberoucí,“ říká biatlonistka Lucie Charvátová. Jak se...

6. února 2026  7:42

Tři metry od Vance s Rubiem. Jak Trumpovi věrní podporovali USA proti Češkám

Americký viceprezident J.D. Vance na hokeji mezi Českem a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii Víc než hokejový zápas připomínal čtvrteční vstup české ženské reprezentace do olympijského turnaje velkou americkou show. Favoritky na zlatou medaili při vítězství 5:1 podporovaly tisíce fanoušků....

6. února 2026  6:52

Průvodce ZOH 2026: program, Češi na ZOH, největší medailové naděje

Lyžařské centrum Bormio (trať Stelvio)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině už mají za sebou první soutěže, většina úžasných bitev však teprve přijde. Kdy jdou do akce Češi a kdo patří k největším medailovým adeptům? Kde se jednotlivé...

6. února 2026

Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Premium
Olympijské kruhy v italském Livignu.

Od našich zpravodajů v Itálii Bude to Alberto Tomba, Stefania Belmondová, Deborah Compagnoniová nebo snad legendární sáňkář Armin Zöggeler? Kdo zapálí oheň? Tradiční olympijská tajenka se už brzy dočká rozluštění. V pátek se v...

6. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...

5. února 2026,  aktualizováno  23:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

5. února 2026  22:57

Hronešovi se nepovedla kvalifikace, v Big Airu se do olympijského finále nepodívá

Český snowboardista Jakub Hroneš během kvalifikace big airu.

Snowboardista Jakub Hroneš se na olympijských hrách nedostal do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku...

5. února 2026  22:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.