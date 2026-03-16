Hamilton děkoval maminkám: Bez vás bych nebyl, kým jsem. Pak jim přivezl pódium

Autor:
  11:03
Britský pilot formule 1 Lewis Hamilton si z Velké ceny Číny odvezl první pódium v barvách Ferrari. Ještě před závodem ale veřejně poděkoval ženám, které podle něj stojí za jeho úspěšnou kariérou.
Hamilton oslavil první pódiové umístění v barvách Ferrari společně se svou maminkou Carmen Larbalestierovou. | foto: Hector RETAMAL / AFPProfimedia.cz

Lewis Hamilton slaví třetí místo v Číně s mechaniky Ferrari a maminkou Carmen...
Lewis Hamilton s trofejí za třetí pozici ve Velké ceně Číny.
Lewis Hamilton před Velkou cenou Číny trávil čas se svojí maminkou Carmen...
Lewis Hamilton před Velkou cenou Číny trávil čas se svojí maminkou Carmen...
34 fotografií

Na rozdíl od většiny světa slaví Velká Británie Den matek už tři týdny před Velikonoční nedělí. Hamilton na něj nezapomněl ani během závodního víkendu v Šanghaji. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie své matky Carmen Larbalestierové a nevlastní matky Lindy a připojil k nim osobní vzkaz.

„Přeji své mamince, nevlastní mamince a všem maminkám po celém světě šťastný Den matek. Nebýt lásky a podpory těchto dvou žen, nebyl bych tím, kým dnes jsem,“ napsal sedminásobný mistr světa. Dodal, že obě ženy pro něj vždy byly „domovem, oporou a světlem v nejtemnějších chvílích“.

lewishamilton

Wishing my mum, my stepmum and all mothers out there a happy Mother’s Day. I wouldn’t be the person I am today if not for the love and support of these two women. I’m blessed to have my mum with me here in China and my stepmum cheering for be back at home. They’ve been selflessly devoted to nurturing and caring for me and have been my home, my team and my lights in my darkest times. I live every day to make them proud. Love you both, enjoy your day

15. března 2026 v 2:12, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 10:19
oblíbit odpovědět uložit

Právě Larbalestierová byla po celý víkend v Číně se svým synem. Hamilton se už před kvalifikací pochlubil společnými snímky z cestování po regionu. Navštívili tibetskou vesnici, projeli se na koni a zamířili také do národního parku Ťiou-čaj-kou.

„Posledních 48 hodin bylo plných kultury a přírody. Některé zážitky byly tak krásné, že se dají jen těžko popsat. Na závodní okruh jdu plný inspirace a nové energie,“ napsal před závodem.

A zdá se, že mu přítomnost matky skutečně přinesla štěstí. V nedělní Velké ceně Číny si Hamilton dojel pro třetí místo za vítězným Italem Kimim Antonellim a krajanem Georgem Russelem. Jeho maminka mu pak mohla přímo v paddocku osobně pogratulovat k dárku, který jí připravil.

Pro čtyřicetiletého Brita šlo o první pódium v barvách Ferrari. Okamžik, na který dlouho čekal, přišel až při jeho 26. startu za legendární stáj z Maranella. Naposledy přitom stál na stupních vítězů v listopadu 2024 při Velké ceně Las Vegas, tehdy ještě jako jezdec Mercedesu. „Výjimečný den a jeden z nejúžasnějších týdnů, jaké jsem zažil,“ shrnul Hamilton po závodě.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Giustino vs. ForejtekTenis - - 16. 3. 2026:Giustino vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
16. 3. 14:30
  • 2.06
  • -
  • 1.69
Zbrojovka Brno vs. Artis BrnoFotbal - 19. kolo - 16. 3. 2026:Zbrojovka Brno vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
16. 3. 18:00
  • 1.74
  • 3.69
  • 4.56
Cremonese vs. FiorentinaFotbal - 29. kolo - 16. 3. 2026:Cremonese vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
16. 3. 20:45
  • 4.20
  • 3.54
  • 1.97
Brentford vs. WolvesFotbal - 30. kolo - 16. 3. 2026:Brentford vs. Wolves //www.idnes.cz/sport
16. 3. 21:00
  • 1.57
  • 4.40
  • 5.92
Rayo Vallecano vs. LevanteFotbal - 28. kolo - 16. 3. 2026:Rayo Vallecano vs. Levante //www.idnes.cz/sport
16. 3. 21:00
  • 1.71
  • 3.92
  • 5.22
NY Rangers vs. Los AngelesHokej - - 17. 3. 2026:NY Rangers vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
17. 3. 00:00
  • 2.58
  • 3.88
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.