Hamilton děkoval maminkám: Bez vás bych nebyl, kým jsem. Pak jim přivezl pódium

Na rozdíl od většiny světa slaví Velká Británie Den matek už tři týdny před Velikonoční nedělí. Hamilton na něj nezapomněl ani během závodního víkendu v Šanghaji. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie své matky Carmen Larbalestierové a nevlastní matky Lindy a připojil k nim osobní vzkaz.
„Přeji své mamince, nevlastní mamince a všem maminkám po celém světě šťastný Den matek. Nebýt lásky a podpory těchto dvou žen, nebyl bych tím, kým dnes jsem,“ napsal sedminásobný mistr světa. Dodal, že obě ženy pro něj vždy byly „domovem, oporou a světlem v nejtemnějších chvílích“.
Právě Larbalestierová byla po celý víkend v Číně se svým synem. Hamilton se už před kvalifikací pochlubil společnými snímky z cestování po regionu. Navštívili tibetskou vesnici, projeli se na koni a zamířili také do národního parku Ťiou-čaj-kou.
„Posledních 48 hodin bylo plných kultury a přírody. Některé zážitky byly tak krásné, že se dají jen těžko popsat. Na závodní okruh jdu plný inspirace a nové energie,“ napsal před závodem.
A zdá se, že mu přítomnost matky skutečně přinesla štěstí. V nedělní Velké ceně Číny si Hamilton dojel pro třetí místo za vítězným Italem Kimim Antonellim a krajanem Georgem Russelem. Jeho maminka mu pak mohla přímo v paddocku osobně pogratulovat k dárku, který jí připravil.
Pro čtyřicetiletého Brita šlo o první pódium v barvách Ferrari. Okamžik, na který dlouho čekal, přišel až při jeho 26. startu za legendární stáj z Maranella. Naposledy přitom stál na stupních vítězů v listopadu 2024 při Velké ceně Las Vegas, tehdy ještě jako jezdec Mercedesu. „Výjimečný den a jeden z nejúžasnějších týdnů, jaké jsem zažil,“ shrnul Hamilton po závodě.