V podcastu NHL Beyond the Glass with Pepsi, který zve známé hokejisty do kuchyně, se v jednom z dílů objevil po boku moderátorky Alexy Landestoyové David Pastrňák. Společně zamířili do bostonské restaurace Giacomo’s Ristorante, kde pod vedením šéfkuchaře Richieho připravoval „Pasta“ těstoviny s plody moře.
„Vaření je po hokeji moje druhá nejoblíbenější činnost. (…) Nejlepší recepty má moje maminka. Mám rád řízek s bramborovým salátem, smažené houby nebo smažený květák s bramborovou kaší,“ svěřil se útočník Boston Bruins.
Zároveň ale přiznal, že po příchodu do zámoří rozšířil svůj jídelníček i o pro Čechy méně tradiční chutě. Právě mořské plody mezi ně patří. „Doma jsem to nemíval. U nás to není tak populární. Od té doby, co jsem přišel do USA, si je dávám opravdu rád,“ řekl.
Když ale přijde na předzápasové menu, experimenty jdou stranou. Pastrňák má jasno: spoléhá na „italskou klasiku“ . „Před utkáním jím boloňské špagety. Dělám to tak dlouho. Když si před zápasem dám něco jiného, není to ono. Nefunguje to. Dostanu hlad. Tak to prostě neměním,“ prozradil svůj osvědčený rituál.
