Cristovao sám otevřeně popisuje, že při psaní písně vycházel z psychického tlaku, kterému jsou reprezentanti během velkých sportovních akcí vystaveni.
Ťupíci stvořili novou písničku pro olympijské hry. Spojili síly s Adamczykovou
„Máme před sebou olympijské hry a tak jsem se hecnul a vyšel z komfortní zóny. Snažil jsem se vžít do role sportovců, na které je během takto velkých eventů vyvíjen obrovský tlak, a napsat takový song, který bych jako někdo, kdo reprezentuje svoji zemi, chtěl slyšet. Slova, která by mě motivovala a zároveň nesoudila, když něco nedopadne podle představ,“ uvedl zpěvák.
Skladba už na sociálních sítích sklízí pozitivní ohlasy.
Motivační hudba se v souvislosti s olympiádou stává v českém prostředí postupně tradicí. Cristovao přitom není prvním interpretem, který letos s olympijským tématem přišel.
Na konci minulého týdne vydalo uskupení Ťupíci pokračování skladby POĎ SI 2.0, kde je ústřední postavou snowboardistka Eva Adamczyková. Píseň navazuje na dřívější projekt a opět cílí na podporu sportovců i fanouškovské atmosféry kolem her.
Podobné propojení hudby a olympijského příběhu se objevovalo i v minulosti. Při olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 vydalo rapové duo Rest a Paulie Garand motivační singl Stamina, který byl rovněž postavený na tématu psychické odolnosti, tlaku a vytrvalosti ve vrcholovém sportu.