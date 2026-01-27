Ben Cristovao vydal píseň Vlajka. Má motivovat české olympioniky

David Chuchma
  13:30
Blížící se hry v Miláně a Cortině znovu otevírají prostor nejen sportovním výkonům, ale i hudbě, která má sportovce podpořit v jednom z nejvypjatějších momentů jejich kariéry. Dalším českým interpretem, který se k olympijské atmosféře připojil, je zpěvák a textař Ben Cristovao. Vydal nový singl s názvem Vlajka, který má fungovat jako motivační skladba pro české olympioniky i fanoušky.

Cristovao sám otevřeně popisuje, že při psaní písně vycházel z psychického tlaku, kterému jsou reprezentanti během velkých sportovních akcí vystaveni.

Ťupíci stvořili novou písničku pro olympijské hry. Spojili síly s Adamczykovou

„Máme před sebou olympijské hry a tak jsem se hecnul a vyšel z komfortní zóny. Snažil jsem se vžít do role sportovců, na které je během takto velkých eventů vyvíjen obrovský tlak, a napsat takový song, který bych jako někdo, kdo reprezentuje svoji zemi, chtěl slyšet. Slova, která by mě motivovala a zároveň nesoudila, když něco nedopadne podle představ,“ uvedl zpěvák.

Skladba už na sociálních sítích sklízí pozitivní ohlasy.

Motivační hudba se v souvislosti s olympiádou stává v českém prostředí postupně tradicí. Cristovao přitom není prvním interpretem, který letos s olympijským tématem přišel.

Na konci minulého týdne vydalo uskupení Ťupíci pokračování skladby POĎ SI 2.0, kde je ústřední postavou snowboardistka Eva Adamczyková. Píseň navazuje na dřívější projekt a opět cílí na podporu sportovců i fanouškovské atmosféry kolem her.

Podobné propojení hudby a olympijského příběhu se objevovalo i v minulosti. Při olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 vydalo rapové duo Rest a Paulie Garand motivační singl Stamina, který byl rovněž postavený na tématu psychické odolnosti, tlaku a vytrvalosti ve vrcholovém sportu.

Který olympijský singl se vám líbí nejvíc?

celkem hlasů: 14
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Nejčtenější

