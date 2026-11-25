Každý gólman má vlastní způsob, jak se připravit na zápas. Cooley k tomu využívá moderní technologie.
Program mu umožňuje simulovat různé herní situace a čelit virtuálním střelám. Může si tak procvičovat reakce, aniž by musel stát přímo na ledě.
Cooley tak ukazuje, že příprava brankářů se posouvá i díky moderním technologiím. Podobné tréninkové systémy využívají také další gólmani NHL, například Joey Daccord, Joel Hofer nebo Karel Vejmelka.
Americký brankář přitom na sebe v poslední době upozornil už několikrát. Fanoušky pobavil svými neobvyklými pozápasovými úvahami o životě a fungování lidské mysli. A pozornost vzbudil také jeho králík Tito, kterého dokonce přivedl přímo do haly před utkáním.
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Nejvíc cool brankář NHL? Devin Cooley. Na zápasy si vodí králíka, po nich filozofuje