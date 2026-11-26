Parfémy nesoucí jméno někdejší hvězdy Manchesteru United či Realu Madrid nejsou neznámé ani českým zákazníkům. Na trhu se objevují již více než dvě desetiletí. Spolupráci se společností Coty zahájil Beckham v roce 2004, o rok později pak spatřila světlo světa jeho první vůně David Beckham Instinct.
Dlouholeté obchodní partnerství však dostalo vážné trhliny a vyústilo v soudní tahanice, které se vlečou již více než sedm měsíců. Podle žaloby, kterou podala Beckhamova společnost DB Ventures, měly parfémy v hodnotě přesahující půl miliardy korun putovat k neschváleným prodejcům. Mezi ně patřil například britský diskontní řetězec Poundland, který se specializuje na levné zboží. Některé vůně se údajně objevily ve výprodejových koších na čerpacích stanicích.
David Beckham sues for $41M after his 'luxury' perfumes get dumped in gas-station bargain bins https://t.co/GyibEFnytm https://t.co/1Xb1fBaPyE— New York Post (@nypost) November 17, 2026
Pro někdejšího fotbalistu, který si svou osobní značku spojenou s luxusem pečlivě budoval řadu let, představuje podobný způsob prodeje zásadní problém. „Představte si šok a zděšení, když společnost DB Ventures zjistila, že se produkty Davida Beckhama prodávají na čerpací stanici. Jak se něco takového vůbec mohlo stát? Zoufalství a chamtivost,“ cituje deník New York Post ze žaloby.
Beckhamovi zástupci vyčíslili škodu na 41 milionů dolarů, tedy v přepočtu více než 900 milionů korun. Jsou navíc přesvědčeni, že nešlo o pouhé obchodní pochybení. Coty podle nich záměrně oslabovala hodnotu Beckhamovy značky, aby zvýhodnila vlastní prémiové parfémy.
Společnost Coty, která patří mezi významné hráče na světovém kosmetickém trhu, však obvinění odmítá. Celý spor má podle ní zcela jiné pozadí. Beckham se údajně snaží předčasně vyvázat z licenční smlouvy, aby mohl zahájit spolupráci s konkurenčním výrobcem parfémů Interparfums.
Coty poukazuje také na skutečnost, že ve stejný den byla podána obdobná žaloba týkající se značky Nautica Apparel. Podle kosmetického giganta mají oba soudní spory společný cíl – předčasně ukončit stávající obchodní dohody a přejít ke konkurenci.
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Společnost zároveň zpochybňuje příslušnost newyorského soudu, u něhož byla žaloba 23. dubna letošního roku podána. „Společnost Coty důrazně odmítá vznesená obvinění a požádala soud o zamítnutí žaloby. Vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení se k záležitosti nebudeme dále vyjadřovat,“ uvedla firma pro New York Post.
Beckhamovi zástupci na žádost amerického deníku o vyjádření nereagovali.