Jednapadesátiletý Beckham spoluzaložil Studio 99, které pro Netflix natočilo čtyřdílný dokument o jeho vlastní kariéře a soukromí. Mateřská společnost Studia 99 Authentic Studios pak nedávno uvedla osmidílné drama Největší o boxerovi Muhammadu Alim.
„Byl to fotbalový génius, který bojoval s vlastními démony. Jeho život je fascinující příběh a ve Studiu 99 věří, že ho dokážou vyprávět tak, jak si zaslouží,“ řekl deníku The Sun zdroj obeznámený s projektem.
Beckham nosil v Manchesteru United dres s číslem sedm od roku 1997 po šest sezon. O několik desetiletí dříve ve stejném dresu zářil i Best. Rodák ze severoirského Belfastu v Manchesteru debutoval už v sedmnácti. Za jedenáct let nastoupil celkem ke 470 zápasům a vstřelil 179 gólů. Popularitou se vyrovnal rockovým hvězdám, novináři ho proto nazývali „pátým Beatlem“.
Jeho výstřelky mimo hřiště však časem zastínily i to, co na něm dokázal. Většinu dospělého života se potýkal se závislostí na alkoholu, která mu negativně zasahovala do jeho fotbalové kariéry. Později si v Manchesteru otevřel dva noční kluby, kam lidé chodili proto, že tam mohli slavného fotbalistu potkat.
Tou dobou fotbalista propadl také hazardu. Přes den sázel na koně, po nocích hrál v kasinech. V roce 1984 skončil ve vězení. Nedostavil se k soudu kvůli řízení pod vlivem alkoholu a při následném zatýkání napadl policistu. Z tříměsíčního trestu si odseděl osm týdnů.
Závislosti na alkoholu se Best pokoušel opakovaně zbavit, avšak neúspěšně. Když ho v roce 2000 hospitalizovali s vážnými jaterními potížemi, lékaři ho varovali, že další pití ho může zabít. V roce 2002 podstoupil transplantaci jater, tehdy měl podle vlastních slov za sebou zhruba rok abstinence. Po čase však k alkoholu vrátil.
Zemřel v roce 2005 ve věku 59 let. V rodném Belfastu tehdy podle odhadů lemovalo trasu smutečního průvodu na sto tisíc lidí. Beckham na Besta vzpomínal jako na „jednoho z nejlepších hráčů, jací kdy nastoupili na hřiště“, a „skvělého člověka“.
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